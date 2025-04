Tại triển lãm EICMA 2024, công ty Hero MotorCorp đã gây ấn tượng mạnh khi trình làng 4 mẫu xe mới, bao gồm Hero Xtreme 250R, Xpulse 210, Xoom 160 và Hero Vida Z. Và các thông tin mới nhất từ Ấn Độ cho thây hãng xe này đang bắt đầu thử nghiệm xe máy điện Hero Vida Z. Vida là một nhánh thương hiệu con của Hero MotoCorp - một nhà sản xuất xe điện lớn của Ấn Độ. Sau khi được ttrinfh làng tại EICMA thì mới đây mẫu xe máy điện Hero Vida Z 2025 mới đã được phát hiện khi chạy thử nghiệm trên đường phố và điều này là dấu hiệu cho thấy ngày ra mắt chính thức của mẫu xe máy điện này sẽ không còn xa. Vida Z dường như được phát triển dựa trên mẫu xe máy điện Vida V2 vốn đã được Hero MotoCorp bán ra trước đó, tuy nhiên các đường nét ở mẫu xe mới được phát triển mang phong cách sang trọng hơn. Và trên thực tế thì Hero cũng định vị mẫu xe máy điện Vida Z hoàn toàn mới của mình ở phân khúc cao hơn so với "người anh em" Vida V2. Từ những hình ảnh lộ ra có thể thể thâys Vida Z được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng LED cao cấp. Xe cũng có giảm xóc trước ống lồng cùng với giảm xóc phía sau lò xo tạo sự ổn định khi vận hành. Mẫu xe máy điện này cũng được nhà sản xuất trang bị phanh đĩa cho phía trước và phanh tang trống cho phía sau đảm bảo an toàn khi vận hành. Hiện các thông tin cũng như mức giá xe Hero Vida Z 2025 vẫn chưa được tiết lộ chi tiết và cũng chưa rõ ngày bán ra chính thức của xe. Dự kiến giá Vida Z sẽ cao hơn chút so với Vida V2. Hiện Vida V2 có giá bán khởi điểm tại Ấn Độ là 74.000 rupee - khoảng 22 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt theo tỷ giá hiện tại. Video: Hero Vida Z - xe máy điện siêu rẻ, giống hệt Honda CUV e:.

