Mitsubishi Triton 2024 từ 490 triệu đồng tại Philippines, sắp về Việt Nam

Theo đó, mới đây Tập đoàn Mitsubishi Motors Philippines (MMPC) đã chính thức công bố các thông số kỹ thuật và giá bán của Triton 2024 hoàn toàn mới. Xe sẽ chính thức được ra mắt tại thị trường này vào tháng 1/2024. Mitsubishi Triton 2024 mới được bán ra với 7 phiên bản, đi cùng giá bán dao động từ 1,134 - 1,915 triệu PHP (tương đương từ 490 - 828 triệu đồng). Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton 2024 được phát triển dựa trên hệ thống khung gầm mới cứng cáp hơn so với thế hệ cũ, giúp gia tăng khả năng off-road. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.320 x 1.865 x 1.795 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 3.130 mm và khoảng sáng gầm lên tới 222 mm.Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 vẫn được thiết kế dựa trên ngôn ngữ Dynamic Shield đặc trưng nhưng đã được cải tiến để nhìn hiện đại và mới mẻ hơn. Phần đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt mở rộng, đi cùng các nan nằm ngang có hình dạng lưới tổ ong bên trong. Hai bên gồm dải LED định vị ban ngày và cụm đèn pha LED projector tương tự Mitsubishi Xpander bản nâng cấp, đi kèm cặp đèn sương mù được đặt dưới 2 bên cản trước. Triton thế hệ mới còn được trang bị sẵn giá nóc và thanh ray thể thao trên thùng xe. Khu vực đuôi của Triton 2024 cũng được thiết kế lại với 2 dải đèn LED hình chữ L đối đầu nhau. Mâm xe có họa tiết mới, kích thước lớn nhất lên đến 18 inch, đi kèm lốp 265/60R18. Về nội thất, khoang cabin của Triton 2024 sở hữu nhiều trang bị tiện ích hiện đại tương tự Outlander đời mới như: màn hình sau vô-lăng kích thước 7 inch, màn hình trung tâm 10 inch đặt nổi, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, chìa khóa thông minh. Một số tiện ích khác như; hởi động máy bằng nút bấm, hệ thống âm thanh 6 loa, 2 cổng sạc 12V, cổng USB Type A/Type C cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây… Cung cấp sức mạnh cho Mitsubishi Triton 2024 là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L hoàn toàn mới với 2 mức công suất là 184 mã lực/430 Nm và 204 mã lực/470 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, hệ dẫn động 2 cầu hoặc 4 bánh Super Select Full-time 4WD II. Được thiết kế nhằm hướng tới khả năng off-road, Mitsubishi Triton 2024 được cung cấp tới 7 chế độ lái, bao gồm Normal (bình thường), Eco (tiết kiệm), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Sand (cát) và Rock (đá). Chưa hết, mẫu xe bán tải này còn có khóa vi sai chống trượt chủ động với tính năng kiểm soát phanh, khóa vi sai cầu sau, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control, hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo tay đòn kép với thanh cân bằng đằng sau. Động cơ này kết hợp với hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động 6 cấp, hệ dẫn động 2 cầu hoặc 4 bánh Super Select Full-time 4WD II. Được thiết kế nhằm hướng tới khả năng off-road, Mitsubishi Triton 2024 được cung cấp tới 7 chế độ lái, bao gồm Normal (bình thường), Eco (tiết kiệm), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Sand (cát) và Rock (đá). Về công nghệ an toàn, mẫu bán tải Nhật Bản được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS với các tính năng như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), hệ thống cảnh báo va chạm và phanh khẩn cấp (FCM), cảnh báo điểm mù (BSW), hỗ trợ chuyển làn đường (LCA), hệ thống cảnh báo người và phương tiện cắt ngang (RCTA). Triton đời mới còn được cung cấp công nghệ Mitsubishi Connect, cho phép người dùng tìm vị trí, truy cập lịch sử lái xe, kiểm tra dịch vụ đến hạn và thậm chí bật điều hòa không khí từ xa thông qua điện thoại thông minh. Sau màn ra mắt tại Philippines, mẫu xe này dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu tại nhiều thị trường khác trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Video: Mitsubishi Triton 2024 saqwps về Việt Nam có gì hay?

