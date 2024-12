BMW M2 Polizei bản cảnh sát "siêu hầm hố" của AC Schnitze

Hãng độ AC Schnitzer mới đây đã cho ra mắt mẫu xe thứ 8 là BMW M2 Polizei bản cảnh sát, chương trình này nằm trong chiến dịch “Tune it! Safe!” với sự ủng hộ hoàn toàn của chính quyền Đức. Chiếc BMW M2 Polizei siêu hầm hố được nâng cấp độc đáo từ AC Schnitzer, thể hiện sự kết hợp giữa khí động học, khung gầm và nâng cấp hiệu suất. Đặc biệt hơn, ngoại thất của chiếc xe mang trên mình lớp sơn cảnh sát bắt mắt với đèn hiệu nhấp nháy. Chiếc xe cảnh sát M2 được độ với diện mạo ấn tượng nhờ lớp sơn bạc, xanh lam và vàng được trang trí bằng chữ “Polizei” đậm, còi báo động gắn trên nóc xe và đèn LED bổ sung để tạo sự nổi bật cho chiếc xe thể thao Đức. Những tính năng này được kết hợp với bộ body kit bằng sợi carbon mạnh mẽ bao gồm bộ chia gió trước, cánh gió bên, líp hông, cánh gió trên nóc xe và cánh sau nổi bật được gắn bộ khuếch tán có thiết kế góc cạnh. M2 Polizei được trang bị một bộ mâm đúc AC Schnitzer AC4 so le có kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, được hoàn thiện bằng màu sơn Tech Gold. Để tăng cường diện mạo ngoại thất, xe còn có hệ thống treo có thể điều chỉnh AC Schnitzer RS hạ thấp xe xuống 25-35 mm trong khi vẫn cung cấp tỷ lệ nén và phục hồi có thể điều chỉnh hoàn toàn. M2 nhận được bản nâng cấp hiệu suất mạnh mẽ nhất trong danh mục của AC Schnitzer. Động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp kép hiện tạo ra công suất ấn tượng hơn 553 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm, tăng 100 mã lực và 100 Nm so với M2 tiêu chuẩn theo thông số kỹ thuật của EU. Sức mạnh bổ sung này được kết hợp với hệ thống ống xả điều khiển bằng van thể thao hơn, cùng với ống xả bốn sợi carbon mạnh mẽ hứa hẹn sẽ mang đến âm thanh uy lực hơn. Nội thất của xe BMW M2 Polizei hiệu năng cao này được nâng cấp chỉ giới hạn ở các điểm nhấn bằng nhôm trên cần số lớn hơn, bàn đạp, móc chìa khóa và bộ điều khiển iDrive của BMW cùng với thêu logo AC Schnitzer trên tựa đầu. Ngoài AC Schnitzer, một đơn vị thường xuyên đóng góp cho sáng kiến “Tune it! Safe!” với 8 bản độ, các hãng độ khác như TechArt và Abt Sportsline cũng đã tham gia vào các dự án theo chủ đề cảnh sát. Chiến dịch quốc gia này được Bộ Kỹ thuật số và Giao thông Liên bang Đức, cảnh sát Đức hỗ trợ và được tài trợ hoàn toàn bởi các nhà tài trợ lớn. Sứ mệnh của chiến dịch này rất đơn giản nhưng có tác động lớn: “Thu hút sự chú ý đến việc độ xe an toàn” và chứng minh những gì có thể đạt được khi các sửa đổi tuân thủ các quy định phê duyệt đường bộ nghiêm ngặt của Đức. Video: BMW M2 Polizei bản cảnh sát AC Schnitze "siêu hầm hố".

