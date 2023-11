Mitsubishi Triton Athlete 2024 chốt giá từ 765 triệu, sắp bán ở Việt Nam

Vào hồi tháng 7 năm nay, hãng Mitsubishi đã chính thức ra mắt thế hệ mới của dòng xe bán tải Triton tại thị trường Thái Lan. Tương tự thế hệ cũ, Athlete cũng là bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải hạng trung này. Sau 4 tháng ra mắt, Mitsubishi Triton Athlete 2024 mới được chốt giá tại thị trường Thái Lan. Theo đó, tại thị trường Đông Nam Á này, mức giá xe Mitsubishi Triton Athlete 2024 cho 2 bản là dẫn động 1 cầu 4x2 và dẫn động 2 cầu 4x4 lần lượt là 1,13 triệu Baht (khoảng 765 triệu đồng) và 1,3 triệu Bath (880 triệu đồng). Là bản cao cấp nhất nên đương nhiên mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Athlete 2024 cũng sở hữu ngoại hình ấn tượng hơn và trang bị đầy đủ hơn. Điểm nhấn của bản Athlete nằm ở màu sơn cam Yamabuki Orange Metallic đặc trưng. Nổi bật trên nền cam là hàng loạt chi tiết ngoại thất màu đen bóng như ốp chữ "C" ngược trên đầu xe, ốp trên cản trước/sau, ốp cua lốp, ốp gương chiếu hậu, tay nắm cửa, vành la-zăng, baga nóc và thanh thể thao trên thùng hàng. Tiếp theo đó là những trang bị như hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày ở trên và đèn pha bên dưới, đèn sương mù trước, ốp gầm màu xám, bộ vành hợp kim 18 inch, lốp 265/60 R18, bệ bước chân to bản, gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ/camera, đèn hậu LED,... Bên trong Mitsubishi Triton Athlete 2024 là không gian nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Ghế của phiên bản này được bọc da pha da lộn màu cam - đen tương phản với chỉ khâu hình tổ ong. Viền chỉ trên mặt táp-lô, tapi cửa và vô lăng cũng màu cam, tạo cảm giác "tông xuyệt tông" với ngoại thất. Trước mặt người lái là vô lăng 3 chấu bọc da, chỉnh 4 hướng, tích hợp các phím chức năng và bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin LCD 7 inch. Trong khi đó, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch được đặt nổi trên mặt táp-lô, tích hợp núm xoay hai bên. Màn hình này hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto đồng thời kết hợp với hệ thống định vị và hệ thống âm thanh 6 loa. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý khác của Mitsubishi Triton Athlete 2024 tại thị trường Thái Lan gồm có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, chìa khóa thông minh, khởi động máy bằng nút bấm, hệ thống điều hòa 2 vùng tự động, 2 cổng sạc 12V, cổng USB Type A/Type C cho hàng ghế sau và sạc điện thoại không dây. "Trái tim" của mẫu xe bán tải này là động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L hoàn toàn mới, tạo ra công suất tối đa 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 470 Nm, mạnh hơn các phiên bản thấp. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu Super Select Full-time 4WD II. Trong đó, hệ dẫn động 2 cầu có 4 chế độ là 2H, 4H, 4HLC và 4LLC. Ngoài ra, xe còn có 7 chế độ lái là Normal (bình thường), Eco (tiết kiệm), Gravel (sỏi), Snow (đường tuyết), Mud (bùn), Sand (cát) và Rock (đá). Thêm vào đó là khóa vi sai chống trượt chủ động với tính năng kiểm soát phanh, khóa vi sai cầu sau, hệ thống kiểm soát vào cua chủ động Active Yaw Control, hệ thống treo độc lập phía trước và hệ thống treo tay đòn kép với thanh cân bằng đằng sau. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, điều chỉnh đèn pha tự động, cảnh báo tiền va chạm, kiểm soát chân ga, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảnh báo lệch làn đường, đèn nháy phi phanh gấp Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng Stop & Go ở tốc độ thấp, cảm biến trước/sau và camera 360 độ. Sau Thái Lan, Mitsubishi Triton thế hệ mới hiện đã ra mắt thị trường Philippines. Do đó, sẽ không có gì bất ngờ nếu mẫu xe này bán được bán ở Việt Nam trong tương lai gần. Video: Mitsubishi Triton Athlete 2024 saqwps về Việt Nam có gì?

