Ngày 29/3/2024 vừa qua, lễ công bố danh hiệu Xe của năm 2024 đã chính thức diễn ra. Tổng cộng có 20 danh hiệu xe được công bố, trong đó gồm 14 danh hiệu xe được yêu thích nhất các phân khúc (chia theo giá bán), 5 danh hiệu từ bình chọn của Hội đồng Giám khảo và danh hiệu Xe của năm 2024. Kết quả chung cuộc đều phản ánh sát với nhu cầu và thị hiếu của thị trường ôtô Việt Nam.

Danh hiệu Xe của năm 2024 thuộc về phiên bản Mercedes-Benz GLC300 4Matic mới với tổng điểm 1.112 điểm từ 35 thành viên Hội đồng Giám khảo. Mẫu SUV hạng sang này đã vượt qua Honda CR-V e:HEV RS (1.111 điểm) và VinFast VF9 Plus Pin CATL (1.109 điểm) để giành danh hiệu Xe của năm 2024 .

Mercedes-Benz GLC300 4Matic là Xe của năm 2024 tại Việt Nam.

Các xe trong danh sách chấm điểm ở giai đoạn này được chấm theo 8 tiêu chí, với thang điểm từ 1 đến 5, gồm: Thiết kế ngoại thất, thiết kế và vật liệu nội thất, hiệu suất và cảm giác lái, an toàn, hiệu quả năng lượng và môi trường, tổng chi phí sở hữu (TCO), thoải mái và tiện ích, đổi mới và sáng tạo.

Từ điểm số của các tiêu chí, Hội đồng Giám khảo cũng đã chọn ra 5 danh hiệu.

Được tổ chức từ năm 2021, Xe của năm (Car of the Year) là chương trình có quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam. Chương trình không chỉ tôn vinh những mẫu xe xuất sắc nhất mỗi năm, mà còn phản ánh và thúc đẩy sự tiến bộ trong thiết kế, công nghệ, an toàn, hiệu suất, và bảo vệ môi trường.

Trước đó, ở Giai đoạn 1, đã có 14 mẫu xe được cộng đồng người tiêu dùng và Hội đồng Giám khảo bình chọn là xe được yêu thích nhất.

Qua từng năm tổ chức, Xe của năm ngày càng được hoàn thiện về quy mô, quy trình chấm điểm, thu hút hàng trăm ngàn người tiêu dùng tham dự, hàng triệu người tiêu dùng theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội, báo chí, truyền hình.

Bước sang năm thứ tư, Xe của năm tiếp tục chứng tỏ sự sát sao với thị hiếu và nhu cầu của thị trường bằng việc các phân khúc xe được chia theo giá bán và hình thức rõ ràng thay vì kích thước, đồng thời các xe tham gia được lựa chọn mức giá dưới 3 tỷ đồng phù hợp với khả năng tiếp cận của đại đa số người tiêu dùng trong nước.

Các tiêu chí được xây dựng bởi Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo gồm 35 thành viên, với sự góp mặt của đại diện các cơ quan báo chí, cơ quan đào tạo trong lĩnh vực ôtô, cơ quan quản lý nhà nước, các thành Ban Điều hành của diễn đàn Otofun – Otosaigon cùng quản trị viên của nhiều Câu lạc bộ xe trên toàn quốc… Đây đều là những người sống trong hơi thở của ngành công nghiệp ôtô Việt Nam, theo dõi sát sao từng diễn biến thị trường đều đã có những trải nghiệm lái thử nhiều dòng xe trong khuôn khổ chương trình, qua đó giúp đưa ra những kết quả chính xác, khách quan và công bằng nhất.