Ôtô Trung Quốc vào chung kết giải - Xe của năm tại châu Âu 2024

Trong trường hợp bạn cần một lời nhắc nhở về việc thế giới xe hơi đang thay đổi nhanh chóng như thế nào, thì hãy nhìn vào danh sách rút gọn các loại xe được chọn cho giải thưởng European Car Of The Year (ECOTY) 2024 – Xe của năm tại châu Âu 2024. Trong số 7 chiếc xe được chọn để đi đến vòng đánh giá cuối cùng, có 6 chiếc là xe điện và 2 chiếc ôtô điện của Trung Quốc. 59 thành viên trong ban giám khảo đã chọn ra 7 ứng viên sáng giá nhất lọt vào vòng chung kết, bao gồm BMW 5-Series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot e-3008, Renault Scenic, Toyota CH-R và Volvo EX30. Trong số xe được bình chọn tại European Car Of The Year 2024, có duy nhất chiếc Toyota C-HR không có hệ thống truyền động thuần điện, dù nó là xe hybrid. Những chiếc còn lại hoặc là xe thuần điện ngay từ đầu, hoặc có lựa chọn thuần điện bên cạnh động cơ đốt trong truyền thống. Đáng chú ý nhất trong danh sách là sự góp mặt của BYD Seal, một mẫu xe sedan thuần điện nhỏ gọn được thiết kế để cạnh tranh với Tesla Model 3 và những sản phẩm mới như Hyundai Ioniq 6. Mặc dù BYD không đến nỗi quá xa lạ trên phạm vi quốc tế, nhưng riêng đối với thị trường châu Âu thì hãng này cũng chỉ vừa mới đặt chân vào cách đây chưa lâu. Về trường hợp của Volvo EX30, dù mang thương hiệu gốc Thụy Điển nhưng mẫu xe này được thiết kế ở Trung Quốc và hiện chỉ được sản xuất ở đó. Hầu như bất cứ ai cũng đã biết rằng Volvo thuộc sở hữu của Geely, tuy nhiên với EX30 này thì khách hàng hoàn toàn có thể mua phải xe điện Trung Quốc mà không hề nhận ra sự thật phía sau. Volvo từng nêu kế hoạch sản xuất EX30 tại Bỉ, nhưng dự kiến bắt đầu từ năm 2025. Đây là lần đầu tiên hãng BYD có xe tham dự giải ECOTY và đã lọt vào tới vòng chung kết, trong khi hầu hết các hãng còn lại đều đã từng giành giải cao nhất ở những năm trước đây. Kia EV9 được kỳ vọng sẽ tiếp nối chiến thắng của EV6 trong lần trao giải năm 2023, Toyota Yaris đã giành chiến thắng vào năm 2021, Volvo giành chiến thắng vào năm 2018 với XC40 còn Peugeot cũng có giải năm 2017 với mẫu 3008. Đáng ngạc nhiên là BMW 5-Series chưa bao giờ giành được ECOTY dù đã hiện diện trên thị trường suốt từ năm 1972 đến nay. Video: MotorTrend Car of the Year 2024.

