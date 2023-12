Toyota Prius thế hệ mới giành giải ôtô của năm 2024 tại Nhật Bản

Mẫu xe Toyota Prius 2023 mới đây đã xuất sắc đoạt danh hiệu Xe của năm ở Nhật Bản (JCOTY) 2023. Đây là lần thứ ba Prius giành được giải thưởng này, sau khi vượt qua nhiều đối thủ như BMW X1 và Honda ZR-V với điểm số cách biệt. Danh sách 10 ứng cử viên Xe của năm 2024 tại Nhật Bản có sự xuất hiện của nhiều mẫu xe đến từ các thương hiệu khác nhau. Hai mẫu xe Đức góp mặt trong danh sách là BMW X1 và Volkswagen ID.4, xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 9. Hai mẫu xe thuộc thương hiệu Ý là Abarth 500e và Maserati Grecale lần lượt ở thứ 8 và 10. Giải Xe của Năm tại Nhật Bản (JCOTY) được tổ chức từ năm 1980, với xe giành giải lần đầu tiên là Mazda Familia - một mẫu sedan cỡ nhỏ sản xuất từ năm 1963-2003. Theo công bố, các mẫu xe được đề cử giải JCOTY phải là xe mới hoặc thuộc thế hệ mới bán tại thị trường Nhật trong 12 tháng, kể từ ngày 1/11. Thành viên ban giám khảo gồm nhiều phóng viên chuyên ngành, YouTuber, freelancer và các tay đua chuyên nghiệp. Trong năm nay, Toyota Prius đã được nâng cấp lên thế hệ mới với ngoại hình hiện đại khác hẳn bản cũ, kết hợp với nhiều công nghệ hiện đại hàng đầu phân khúc. Do đó, ngay từ khi ra mắt, mẫu xe này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ người tiêu dùng. Thế hệ mới của Toyota Prius 2023 tại Nhật Bản sở hữu ngoại hình hiện đại khác hẳn bản cũ, kết hợp với nhiều công nghệ hiện đại, do đó, mẫu xe này được nhiều người dùng săn đón. Ngoại hình của Toyota Prius được thiết kế mới nhưng vẫn mang kiểu dáng liftback đặc trưng. Ở phía trước, phần cản có thiết kế lấy cảm hứng từ loài cá mập đầu búa, tương tự 2 mẫu xe ra mắt trước đó là bZ4X và Crown. Cabin xe được bố trí tối giản hơn bản tiền nhiệm với bảng điều khiển trung tâm là nơi đặt cần số, sạc điện thoại không dây và các nút chức năng khác. Nổi bật giữa táp-lô là màn hình thông tin giải trí 12,3 inch, bảng đồng hồ cũng là loại kỹ thuật số. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống công nghệ an toàn Toyota Safety Sense thế hệ mới nhất. Cung cấp sức mạnh cho Toyota Prius HEV 2023 là 2 tùy chọn động cơ và hộp số tự động E-CVT. Đầu tiên là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L và mô-tơ điện, tạo ra công suất tối đa 140 mã lực. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L và mô-tơ điện, sản sinh công suất tối đa 196 mã lực (bản dẫn động cầu trước) hoặc 199 mã lực (bản dẫn động 4 bánh E-Four). Video: Toyota Prius thế hệ mới giành giải ôtô của năm 2024.

