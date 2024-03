Ngắm Lamborghini Huracan EVO RWD độc nhất Việt Nam thay “áo” mới

Được biết, đây là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO thứ 2 về Việt Nam, thuộc hệ dẫn động cầu sau RWD. Chiếc đầu tiên về nước thuộc hệ dẫn động 4 bánh AWD. So với bản AWD, Lamborghini Huracan EVO bản RWD không có nhiều khác biệt từ ngoại thất, trang bị bên trong đến hệ truyền động. Xe chỉ được tinh chỉnh nhẹ một số chi tiết ở phần đầu như: hốc gió trước được tích hợp thêm một thanh ngang ở chính giữa và cản trước cũng được làm lại. Chiếc Lamborghini Huracan EVO RWD này vừa khoác lên mình “bộ cánh” màu trắng, cùng decal màu đen hình sấm sét mạnh mẽ được thực hiện bởi GTA Wrapping. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu sơn đen bóng, đi cùng kẹp phanh bên trong màu xanh dương bắt mắt. Ở phía sau, chiếc Lamborghini Huracan EVO RWD này được nâng cấp hệ thống ống xả Capristo có giá cả trăm triệu đồng. Hệ thống ống xả của Capristo được làm bằng thép không rỉ, chịu được nhiệt độ cao, phát ra âm thanh mạnh hơn xe nguyên bản, đồng thời giúp siêu xe tăng công suất thêm vài chục mã lực. Cụm ống xả này được đặt cao tương tự phiên bản Performante hay Aventador SVJ. So với Huracan LP610-4, Huracan EVO có phần đuôi xe nhô cao đóng vai trò như một cánh gió cố định. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Huracan EVO RWD là động cơ V10 dung tích 5,2 lít cho công suất gần 602 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm. Động cơ đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Sức mạnh này giúp siêu bò có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây (chậm hơn 0,4 giây so với bản AWD) trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Mức giá xe Lamborghini Huracan EVO RWD khoảng hơn 15 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan EVO RWD mới.

Được biết, đây là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan EVO thứ 2 về Việt Nam, thuộc hệ dẫn động cầu sau RWD. Chiếc đầu tiên về nước thuộc hệ dẫn động 4 bánh AWD. So với bản AWD, Lamborghini Huracan EVO bản RWD không có nhiều khác biệt từ ngoại thất, trang bị bên trong đến hệ truyền động. Xe chỉ được tinh chỉnh nhẹ một số chi tiết ở phần đầu như: hốc gió trước được tích hợp thêm một thanh ngang ở chính giữa và cản trước cũng được làm lại. Chiếc Lamborghini Huracan EVO RWD này vừa khoác lên mình “bộ cánh” màu trắng, cùng decal màu đen hình sấm sét mạnh mẽ được thực hiện bởi GTA Wrapping. Xe sở hữu bộ mâm đa chấu sơn đen bóng, đi cùng kẹp phanh bên trong màu xanh dương bắt mắt. Ở phía sau, chiếc Lamborghini Huracan EVO RWD này được nâng cấp hệ thống ống xả Capristo có giá cả trăm triệu đồng. Hệ thống ống xả của Capristo được làm bằng thép không rỉ, chịu được nhiệt độ cao, phát ra âm thanh mạnh hơn xe nguyên bản, đồng thời giúp siêu xe tăng công suất thêm vài chục mã lực. Cụm ống xả này được đặt cao tương tự phiên bản Performante hay Aventador SVJ. So với Huracan LP610-4, Huracan EVO có phần đuôi xe nhô cao đóng vai trò như một cánh gió cố định. Cung cấp sức mạnh cho Lamborghini Huracan EVO RWD là động cơ V10 dung tích 5,2 lít cho công suất gần 602 mã lực và mô-men xoắn 560 Nm. Động cơ đi kèm hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Sức mạnh này giúp siêu bò có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,7 giây (chậm hơn 0,4 giây so với bản AWD) trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h. Mức giá xe Lamborghini Huracan EVO RWD khoảng hơn 15 tỷ đồng. Video: Giới thiệu Lamborghini Huracan EVO RWD mới.