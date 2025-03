Tận thấy bán tải cơ bắp Dodge D100 “hàng độc” tại Việt Nam

Giới chơi xe cổ tại Việt Nam rất thích thú với 1 chiếc xe Dodge 100 cổ điển hay đậu ở Thành phố Thủ Đức, tuy nhiên do là xe hết niên hạn nên không mấy ai mặn mà, thay vào đó, được 1 người chuyên mua bán tậu về để trưng bày. Chiếc xe này thuộc thế hệ thứ 2. Ở thế hệ này, xe bán tải Dodge D100 được thiết kế lại vào mùa xuân năm 1965, vì vậy có cả mẫu xe hai đèn pha và bốn đèn pha được đặt tên là 1965. Các bản cập nhật vào giữa năm 1965 bao gồm cửa sau rộng hơn và thay thế động cơ dòng A bằng dòng LA đã cập nhật, cũng như kéo dài chiều dài cơ sở 6 inch trên các mẫu xe có thùng xe dài 2,4 m. Vào năm 1967, xe tải dòng D đã nhận được động cơ 383 2 thùng khối lớn làm tùy chọn tiêu chuẩn. Từ năm 1965 đến đầu những năm 1980, xe tải dòng D được lắp ráp tại Warren, Michigan, bởi Chrysler Corporation. Các mẫu xe nước ngoài được sản xuất bởi Automotive Industries Ltd. Tại Israel tại một nhà máy mới đặt tại Nazareth-Illit, sử dụng động cơ xăng bốn xi-lanh thẳng hàng và sáu xi-lanh thẳng hàng kết hợp với hộp số sàn. Nhà máy này cũng sản xuất xe SUV Jeep Wagoneer cho quân đội Israel và xe Ford Escort và Ford Transit của Anh cho thị trường dân sự. Xe bán tải dòng D được sản xuất cho cả thị trường dân sự và quân đội Israel. Các mẫu xe là xe bán tải nhẹ D100 và D200, xe tải D500 và xe tải D600 với động cơ sáu xi-lanh thẳng hàng và có hệ dẫn động bốn bánh theo yêu cầu. Chiếc Dodge 100 ở Việt Nam được sản xuất từ 1968 đến 1971, ở bản này, xe được trang bị lưới tản nhiệt phía trước mới, chia thành 2 tầng, mỗi tầng bốn lỗ. Gói trang trí Adventurer mới thay thế cho Custom Sports Special cũ, về cơ bản, gói này bao gồm ghế trước có đệm với viền vinyl (hoặc băng ghế dài toàn bộ hoặc ghế xô có bệ điều khiển) và thảm, cùng với các đặc điểm khác như viền crôm và đèn chiếu sáng. Thế hệ này tiếp tục được sản xuất tại Nam Phi. Được bán với tên gọi D300 hoặc D500, mẫu xe nhẹ hơn được trang bị động cơ 225 Slant-Six, trong khi mẫu xe D500 hạng nặng hơn có động cơ V8 318 ci. Công suất đầu ra lần lượt là 127 mã lực và 177 mã lực. Đến năm 1970, Adventurer sẽ được mở rộng thành ba gói riêng biệt: Adventurer cơ bản, Adventurer Sport và Adventurer SE hàng đầu. Adventurer SE bao gồm những thứ như lưới tản nhiệt mạ crôm, ốp gỗ trên bảng điều khiển, ghế trước bằng vinyl có đệm với dây an toàn cùng màu, đèn chiếu sáng đầy đủ, cách nhiệt bổ sung, còi kép, thảm trải sàn đầy đủ, ốp cửa sang trọng, dải ốp nổi vinyl chạy dọc hai bên xe tải, đĩa bánh xe đầy đủ và tấm ốp gỗ trên cửa sau. Vieo: Xem chi tiết xe bán tải cơ bắp Dodge D100 1968.

