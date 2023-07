Mặc bê bối gian lận an toàn từ Daihatsu, Toyota Vios vẫn đắt khách

Gian lận an toàn của Daihatsu là một trong những bê bối đáng chú ý nhất trong nửa đầu năm nay của ngành công nghiệp ôtô thế giới. Bê bối này chủ yếu liên quan đến 3 mẫu xe là Toyota Vios, Wigo và Perodua Axia thế hệ mới hiện đang bán ở nhiều thị trường Đông Nam Á. Trong đó, liên quan nhiều nhất chính là Toyota Vios thế hệ mới.

Tuy nhiên, bất chấp bê bối này, Toyota Vios vẫn bán chạy ở thị trường Thái Lan trong nửa đầu năm nay. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2023, người Thái Lan đã mua tổng cộng 28.319 chiếc Toyota Vios hay Yaris Ativ ở thị trường này. Nhờ đó, mẫu xe này vững vàng ở vị trí dẫn đầu phân khúc sedan hạng B tại xứ sở Chùa vàng. Bất chấp bê bối gian lận an toàn của Daihatsu, Toyota Vios vẫn "bán chạy như tôm tươi" tại Thái Lan.

Đứng thứ hai là đối thủ đồng hương Honda City với 9.513 xe bán ra, chỉ bằng 1/3 so với Toyota Vios. Một phần nguyên nhân dẫn đến kết quả này là do Honda City vẫn thuộc phiên bản cũ trong khi Toyota Vios đã bước sang thế hệ mới từ giữa năm ngoái với nhiều cải tiến vượt bậc về thiết kế, trang bị và an toàn. Mãi đến đầu tháng 7/2023 vừa qua, Honda City tại Thái Lan mới được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift).

Vị trí thứ 3 thuộc về Nissan Almera với 3.558 chiếc bán ra trong 6 tháng đầu năm nay. Đứng thứ 4 là MG5 - mẫu sedan đến từ Trung Quốc. Khác với xe ở Việt Nam, MG5 tại Thái Lan lại được định vị trong phân khúc sedan hạng B dù kích thước tương đương xe cỡ C.

Toyota và Daihatsu từng thừa nhận gian lận trong thử nghiệm 88.000 mẫu xe ôtô cỡ nhỏ do Daihatsu sản xuất.

Xếp phía sau MG5 là Mazda2 Sedan với doanh số cộng dồn đạt 2.695 xe. Quả thực, thương hiệu Mazda không mấy được ưa chuộng ở thị trường Thái Lan. Không chỉ Mazda2 mà những mẫu xe khác của thương hiệu Nhật Bản như Mazda CX-5 và Mazda3 đều thua kém về doanh số trong phân khúc.

Đứng ở vị trí thứ 6 là mẫu xe Mitsubishi Attrage với doanh số 2.050 xe trong 6 tháng đầu năm nay. Cuối cùng là Suzuki Ciaz với đúng 285 chiếc xe bán ra tại thị trường Thái Lan. Rõ ràng, Suzuki Ciaz không chỉ bị "ghẻ lạnh" ở Việt Nam mà còn ế ẩm tại Thái Lan.

Tổng cộng, trong 6 tháng đầu năm nay, người Thái Lan đã tiêu thụ 49.645 chiếc sedan hạng B.

Tổng cộng, trong 6 tháng đầu năm nay, người Thái Lan đã tiêu thụ 49.645 chiếc sedan hạng B. Ngoài xe bán tải và SUV hạng trung, sedan cỡ B cũng là lựa chọn hàng đầu của người tiêu dùng xứ Chùa vàng.

28/4/2023 là thời điểm bê bối gian lận an toàn của Daihatsu được công bố. Vào thời điểm đó, Daihatsu - công ty con của tập đoàn Toyota - đã thừa nhận gian lận trong thử nghiệm va chạm bên sườn đối với hơn 88.000 chiếc xe.