Lexus RZ 2025 - chiếc Lexus EV "ngon bổ rẻ" chỉ 1,04 tỷ đồng

Lexus RZ 2025 mới luôn là một chiếc xe điện tốt nhưng không có gì nổi bật. Tuy nhiên, nó đang trở nên thú vị hơn nhiều khi giá cho mẫu xe 2025 bắt đầu từ 43.975 đô la bao gồm cả phí vận chuyển, tương đương 1,04 tỷ đồng. Mức giá xe Lexus RZ 2025 rẻ hơn 11.200 đô la, khoảng 266 triệu đồng so với phiên bản trước và điều đó có nghĩa là RZ 2025 rẻ hơn Toyota bZ4X 2024. Mẫu xe sau có giá khởi điểm là 43.070 đô la và có phí vận chuyển là 1.395 đô la, tổng cộng là 44.465 đô la, gần 1,05 tỷ đồng. Điều này có nghĩa là bạn có thể tiết kiệm được 490 đô la khi mua Lexus mới hơn. Mức giá đáng ngạc nhiên này là do phiên bản cơ bản mới có tên gọi là 300e. Xe có thiết kế quen thuộc cũng như đèn pha LED, cần gạt nước cảm biến mưa và bánh xe 18 inch với lớp hoàn thiện hai tông màu. Mặc dù là phiên bản cơ bản, 300e được trang bị ghế trước NuLuxe có chức năng sưởi, chỉnh điện 10 hướng ở phía ghế lái. Chúng được kết hợp với vô lăng chỉnh điện nghiêng và kính thiên văn, hệ thống kiểm soát khí hậu hai vùng và hệ thống thông tin giải trí 14 inch. Những điểm nổi bật khác bao gồm bộ sạc điện thoại thông minh không dây và hệ thống âm thanh mười loa. Bộ công nghệ hỗ trợ người lái Lexus Safety System+ 3.0 là trang bị tiêu chuẩn và cung cấp kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ theo dõi làn đường và cảnh báo chệch làn đường với hỗ trợ lái. Các tính năng an toàn khác bao gồm hỗ trợ biển báo đường bộ, hệ thống tiền va chạm với phát hiện người đi bộ và màn hình điểm mù với cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Nguồn điện được cung cấp bởi một bộ pin 72,8 kWh, cung cấp năng lượng cho động cơ gắn phía trước sản sinh công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 196 lb-ft (265 Nm). Điều này cho phép RZ 300e tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (0-96 km/giờ) trong 7,4 giây, đạt tốc độ tối đa 99 dặm/giờ (159 km/giờ) và có phạm vi hoạt động ước tính của EPA là 266 miles (428 km). Mặc dù phạm vi không ấn tượng, nhưng chiếc xe Lexus RZ được trang bị quyền truy cập vào chương trình Lexus Reserve. Chương trình này cho phép chủ sở hữu có được một chiếc Lexus chạy bằng xăng hoặc hybrid để sử dụng trong những chuyến đi dài, nơi việc sạc pin sẽ rất rắc rối. Khách hàng được miễn phí 30 ngày và có thể sử dụng trong vòng ba năm đầu tiên sở hữu. Có vẻ như không có thay đổi đáng kể nào khác cho năm 2025, nhưng RZ 450 cũng nhận được một biến thể cấp thấp mới. Nó có giá khởi điểm là 48.675 đô la và có cùng trang bị được đề cập ở trên. Điểm khác biệt chính là bộ pin 71,4 kWh nhỏ hơn và hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai động cơ sản sinh công suất 308 mã lực. Nó giảm thời gian tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ (0-96 km/giờ) xuống còn năm giây, nhưng phạm vi hoạt động giảm xuống còn 220 dặm (354 km). Ở những nơi khác trong dòng sản phẩm, có những đợt giảm giá đáng kể khi SUV điện Lexs RZ 300e Premium giảm từ 55.175 đô la xuống còn 48.175 đô la. Tương tự như vậy, RZ 450e Premium giảm từ 59.875 đô la xuống còn 52.875 đô la Video: Chi tiết SUV điện Lexus RZ 300e 2025 mới.

