Toyota Corolla Cross 2024 chạy 2.000km, lỗ 100 triệu ở Hà Nội

Toyota Corolla Cross 2024 mới đã ra mắt tại thị trường Việt Nam vào hồi tháng 5 năm nay. Đây cũng là phiên bản nâng cấp đầu tiên sau ba năm bán ra toàn cầu của mẫu xe gầm cao cỡ B+. Phương tiện được nhập khẩu chính hãng từ Thái Lan. Trên thị trường xe cũ hiện nay, rất nhiều phiên bản Toyota Corolla Cross đang được chào bán với giá cả và tình trạng khác nhau. Đáng chú ý, một trong số đó là chiếc Toyota Corolla Cross 2024 siêu lướt phiên bản 1.8V sản xuất năm 2024 đuọc chủ nhân chào bán lại. Chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8V 2024 này sở hữu ngoại thất màu xanh, đã lăn bánh 2.000 km, đang được chào giá khoảng 845 triệu đồng. Mới được đăng ký từ tháng 7/2024, đây có thể là chiếc Corolla Cross 2024 đầu tiên tại Việt Nam xuất hiện trên thị trường ôtô đã qua sử dụng. Về ngoại hình, Toyota Corolla Cross 2024 mang đến diện mạo mới với lưới tản nhiệt dạng tổ ong, gợi nhớ đến thiết kế của Lexus RX. Kích thước vẫn như bản trước, với thông số tổng 4.460 x 1.825 x 1.620 (mm), chiều dài cơ sở 2.640mm và khoảng sáng gầm 161mm. Cụm đèn pha LED mới được thiết kế sắc nét hơn, tích hợp đèn báo rẽ theo kiểu dòng chảy. Đèn hậu LED cũng được thiết kế lại để dễ nhận diện hơn. Các chi tiết như giá nóc, cánh gió và bộ vành đa chấu hợp kim hai màu được giữ nguyên từ phiên bản cũ. Về nội thất, Corolla Cross 2024 cung cấp hai lựa chọn màu sắc nội thất là đen hoặc đỏ, nổi bật với các đường chỉ may tỉ mỉ trên ghế da, tạo nên cảm giác sang trọng và tỉ mỉ. Xe được trang bị màn hình hiển thị đa thông tin cỡ lớn 12.3 inch cho cả hai phiên bản và màn hình giải trí 9 inch có khả năng kết nối không dây với điện thoại thông minh. Những tiện ích hiện đại khác bao gồm cổng sạc USB Type-C, phanh đỗ điện tử và hệ thống giữ phanh tự động. Ngoài ra, mẫu SUV cỡ B này còn có kính trần toàn cảnh mới. Khi mua mẫu SUV cỡ B này, khách hàng Việt Nam có thể chọn nội thất màu đen hoặc đỏ với đường chỉ khâu thực tế trên ghế da. Tương tự phiên bản cũ, Toyota Corolla Cross 2024 vẫn có gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense với những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn và hỗ trợ giữ làn đường, đèn chiếu xa tự động, điều khiển hành trình chủ động,... Bên cạnh đó là những tính năng an toàn khác như hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera 360 độ, 8 cảm biến hỗ trợ đỗ xe và 7 túi khí cũng được trang bị cho xe. Phiên bản 1.8 HEV có thêm tính năng hỗ trợ phanh khi lùi. Đáng tiếc là động cơ của mẫu SUV cỡ B này không có gì thay đổi. Xe vẫn dùng động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, tạo ra công suất cực đại 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 172 Nm, kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp CVT-i, ở bản 1.8 V. Trong khi đó, bản 1.8 HEV được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.8L, cho công suất tối đa 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 142 Nm. Đi kèm với động cơ này là hộp số e-CVT và mô-tơ điện có công suất tối đa 72 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 163 Nm. Nhờ đó, bản 1.8 HEV chỉ tiêu thụ lượng xăng 3,01 lít/100 km khi di chuyển trong đô thị. Được biết, khi mới mua, giá xe Toyota Corolla Cross 2024 niêm yết là 820 triệu đồng, cộng thêm chi phí lăn bánh có thể lên đến hơn 900 triệu đồng. Như vậy, sau vài tháng sử dụng, chiếc xe mới chỉ trượt giá chưa tới 100 triệu đồng, tạo cơ hội hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một chiếc SUV chất lượng với mức chi phí hợp lý. Video: Toyota Corolla Cross 2024 mới tại Việt Nam có gì hay?

