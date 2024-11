Ai sẽ là "ông vua" phân khúc CUV cỡ C tại Việt Nam 2024?

Video: Chọn Mazda CX-5 Premium hay Hyundai Tucson 2.0 xăng.

Doanh số xe CUV cỡ C tháng 10/2024 có những tăng giảm trái chiều giữa các mẫu xe thành viên. Song, vị trí dẫn đầu không có gì thay đổi khi vẫn xướng tên Mazda CX-5 với 2.008 xe mở bán thành công, tăng 8,2% theo tháng. Đây đồng thời cũng là 1 một trong 2 mẫu xe hiếm hoi trên thị trường ôtô Việt đạt doanh số hơn 2.000 chiếc trong tháng vừa qua.

Mazda CX-5 gần như nắm chắc ngôi vua phân khúc CUV cỡ C 2024.

Lũy kế 10 tháng của năm, đã có tất cả 11.248 chiếc CX-5 được làm thủ tục lăn bánh trên dải đất hình chữ S. Kết quả này đang tạo cách biệt an toàn với con số 6.257 của đối thủ liền sau Ford Territory. Theo đánh giá từ những người trong giới, 2 tháng còn lại của năm quá khó để đối thủ Mỹ có thể xoay chuyển tình thế. Do đó, Mazda CX-5 gần như nắm chắc ngôi vua phân khúc CUV cỡ C 2024 .

Vị trí thứ 2 và 3 là sự hoán đổi giữa Ford Territory và Honda CR-V. Trong đó, với doanh số tăng trưởng ấn tượng, tăng 42,7% theo tháng, Territory đã vươn lên hàng á quân phân khúc. Ở chiều ngược lại, doanh số bán xe CR-V thuộc nhóm giảm khi đạt 859 xe, đành lùi về sau một bậc.

Territory đã vươn lên hàng á quân phân khúc.

Hyundai Tucson đã có một tháng 10 thành công với 558 xe được người tiêu dùng lựa chọn, tăng 12,7% so với kết quả bán hàng tháng trước. Mẫu CUV Hàn Quốc vừa bước vào đợt nâng cấp giữa vòng đời hồi đầu tháng 10/2024 với sự tinh chỉnh về thiết kế, bổ sung trang bị. Giá xe Hyundai Tucson vẫn giữ nguyên mức khởi điểm từ 769 triệu đồng.

Hai vị trí cuối cùng tiếp tục gọi tên KIA Sportage và Mitsubishi Outlander với doanh số lần lượt là 448 và 92 (xe). Nếu doanh số Sportage thuộc nhóm tăng trưởng thì Outlander lại giảm khá sâu, tới 54%. Nhiều khả năng đây là những chiếc Outlander tồn kho cuối cùng đang được phía đại lý giải phóng để đón nhận thế hệ mới dự kiến ra mắt trong năm 2025.

