Nissan N7 - sedan điện “chung mâm” Toyota Camry và Honda Accord

So với những đối thủ Trung Quốc, các hãng xe Nhật Bản như Nissan khá chậm chân trong cuộc chạy đua xe điện. Để khỏa lấp khoảng trống, hãng Nissan đã ra mắt mẫu sedan điện Nissan N7 2025 mới trong triển lãm Ô tô Quảng Châu 2024 hiện đang diễn ra tại Trung Quốc. Là phiên bản thương mại của mẫu xe concept Epoch từng trình làng lần đầu tiên tại triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2024 diễn ra vào tháng 4 năm nay, Nissan N7 thuộc phân khúc sedan hạng D. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.930 x 1.895 x 1.487 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Không chi có kích thước khá lớn so với sedan hạng trung điển hình, sedan điện Nissan N7 2025 còn mang trên mình thiết kế mượt mà và khí động lực học. Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều người, mẫu xe điện Nhật Bản này khá giống với đối thủ nội địa Xpeng P7. Khu vực đầu xe của Nissan N7 2025 chạy điện được thiết kế gọn gàng và hiện đại với dải đèn LED định vị ban ngày vắt ngang, gợi liên tưởng đến ô tô Hyundai. Bên dưới là cụm đèn pha LED hình số "7" và hốc gió trung tâm được bao quanh bằng viền màu đen bóng. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp tay nắm cửa ẩn, mang đến sự liền lạc cho xe. Thêm vào đó là cửa sổ khá lớn và bộ vành hợp kim đa chấu, phay xước 2 màu. Phần thân xe của mẫu ô tô điện này không có nhiều đường dập gân và cắt xẻ như thường thấy. Phía sau, Nissan N7 được trang bị cụm đèn hậu LED nối liền hai bên và có thiết kế khá mỏng gọn. Tương tự cản trước, cản sau của xe cũng được ốp màu đen bóng. Hiện hãng Nissan chưa công bố hình ảnh nội thất của mẫu xe điện này. Chỉ biết rằng, xe sẽ được trang bị ghế không trọng lực được bọc bằng chất liệu "mượt như tơ lụa" và có hệ thống chỉnh tư thế thích ứng. Dựa trên dữ liệu từ 49 cảm biến, hệ thống sẽ điều chỉnh ghế cho phù hợp với người lái. Ngoài ra, Nissan N7 còn được trang bị hệ thống trợ lái nâng cao ADAS do công ty Momenta của Trung Quốc cung cấp. Trong khi đó, chip Snapdragon dùng trên xe có nguồn gốc từ Mỹ. Đáng tiếc là thông số vận hành của mẫu xe điện này vẫn được giữ kín. Điều này chứng tỏ hãng Nissan chưa có kế hoạch tung N7 ra thị trường Trung Quốc trong tương lai gần. Nhiều khả năng xe sẽ được bán ra ở thị trường tỷ dân này từ quý II năm sau. Giá bán của Nissan N7 đương nhiên vẫn là ẩn số. Xe là sản phẩm do liên doanh Dongfeng-Nissan phát triển và lắp ráp. Video: Ra mắt mẫu sedan điện Nissan N7 2025 mới

