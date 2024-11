Bentley Continental GT 2025 đầu tiên về Việt Nam, từ 20 tỷ đồng

Vào tháng 6 giữa năm nay, hãng xe sang Anh quốc đã vén màn thế hệ mới của dòng xe siêu sang Bentley Continental GT 2025 mới, ở thời điểm đó, hãng xe Anh quốc chỉ công bố hình ảnh và thông tin của bản Speed cao cấp nhất, điều này khiến không ít người yêu xe trên thế giới xôn xao. Và chỉ chưa đầy 5 tháng sau đó, 1 chiếc coupe siêu sang Bentley Continental GT 2025 thế hệ mới đã xuất hiện tại thị trường Việt Nam, theo thông tin tìm hiểu, xe được nhập khẩu chính hãng và có giá bán từ 20 tỷ đồng, chưa bao gồm thêm các tùy chọn. So với xe Bentley Continental GT thế hệ thứ 3 của Cường Đô la hay nhiều đại gia Việt mua trước đó, phiên bản hoàn toàn mới vừa về Việt Nam có sự thay đổi rất dễ nhận ra với 2 hốc gió bên hông thiết kế lại, lưới tản nhiệt vẫn như cũ cũng như hốc gió giữa. Thay đổi tiếp theo là hệ thống đèn pha LED ma trận mới với kích thước lớn hơn, thay đổi tiếp theo của Bentley Continental GT Speed 2025 là sự biến mất của khe gió sau chắn bùn trước. Trong khi đó, cụm đèn hậu được làm mới với hiệu ứng không gian 3 chiều sâu hơn. Không có gì ngạc nhiên khi không gian nội thất bên trong Bentley Continental GT Speed 2025 siêu sang được phủ bằng những vật liệu cao cấp. Đây cũng chính là nơi cho thấy rõ nhất trình độ chế tác thủ công và sự tinh tế, tỉ mỉ của thương hiệu Anh quốc. Mặt táp-lô và cách bố trí tổng thể của nội thất không thay đổi nhiều so với trước. Điểm nhấn của nội thất nằm ở màn hình cảm ứng trung tâm 12,3 inch có thể xoay vào bên trong khi không dùng đến. Màn hình này hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, cập nhật phần mềm qua Wifi và các hệ thống kết nối thông minh. Thêm vào đó là ghế chỉnh điện 20 hướng, hệ thống âm thanh Bang & Olufsen với công suất 650W hoặc 1.500W. Cao cấp nhất là hệ thống âm thanh Naim với công suất 2.200W. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Bentley Continental GT Speed 2025 là hệ truyền động hybrid mới, bao gồm máy xăng V8, tăng áp kép, dung tích 4.0L và mô-tơ điện mạnh 187 mã lực tích hợp vào hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp. Hệ truyền động có tên Ultra Performance Hybrid này cho công suất tối đa 771 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm, mạnh hơn động cơ W12 cũ của xe. Với hệ truyền động mới, Continental GT Speed trở thành mẫu xe mạnh nhất của Bentley tính đến thời điểm này. Sức mạnh động cơ cho phép Bentley Continental GT Speed 2025 tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian chỉ 3,2 giây ở bản Coupe và 3,4 giây ở bản mui trần GTC. Tốc độ tối đa của 2 phiên bản này lần lượt là 315 km/h và 285 km/h. So với thế hệ cũ, Continental GT Speed nhanh hơn 0,4 giây. Ngoài ra, Bentley Continental GT Speed 2025 còn có cụm pin 25,9 kWh nằm phía sau trục sau để mang đến sự cân bằng trọng lượng tối ưu. Pin cho phép xe chạy được 81 km mà không tốn một giọt xăng. Khi kết hợp cả pin và động cơ xăng, xe có thể chạy hết quãng đường 859 km. Thời gian sạc đầy pin bằng bộ sạc 11 kW là 2 tiếng 45 phút. Đặc biệt, xe còn được trang bị công nghệ Bentley Performance Active Chassis mới, bao gồm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian chủ động, khóa vi sai chống trượt điện tử nằm trên cầu sau, hệ thống đánh lái 4 bánh, điều hướng mô-men xoắn, hệ thống chống lật chủ động Bentley Dynamic Ride và phần mềm kiểm soát cân bằng điện tử mới. Bên cạnh đó là hệ thống giảm xóc 2 van và lò xo khí nén 2 buồng mới. Những trang bị này giúp xe đạt được sự kết hợp ấn tượng hơn giữa hiệu suất vận hành, khả năng phản hồi vô lăng và cảm giác thoải mái. Cuối cùng là những trang bị an toàn như phanh đĩa thông gió bằng thép tiêu chuẩn với đường kính 420 mm trước và 380 mm sau. Phanh đĩa bằng carbon-silicon-cacbua tùy chọn có đường kính 440 mm và 410 mm. Video: Giới thiệu entley Continental GT 2025 mới.

