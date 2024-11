"Soi" Mitsubishi Outlander 2021 hơn 700 triệu, rẻ ngang xe cỡ B

Mitsubishi Outlander tại Việt Nam không phải là lựa chọn hàng đầu trong phân khúc CUV hạng C do thiết kế chưa thực sự nổi bật. Tuy nhiên, đối với những khách hàng ưu tiên độ bền bỉ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Outlander vẫn là mẫu xe đáng chú ý. Trên thị trường ôtô cũ, các mẫu xe có tuổi đời từ 1 - 3 năm xuất hiện khá phổ biến. Người mua dễ dàng tìm thấy những mẫu xe phù hợp với nhu cầu và tài chính trong hầu hết các phân khúc. Mitsubishi Outlander đã qua sử dụng cũng là một trong những lựa chọn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng Việt. Dạo quanh một vòng thị trường xe cũ, một chiếc Mitsubishi Outlander đời 2021 đã qua sử dụng thuộc phiên bản 2.0 Premium đang được rao bán với mức giá trên 700 triệu đồng. Số tiền này ngang ngửa chi phí "đập hộp" của một chiếc SUV hạng B bản cao hiện nay. Mitsubishi Outlander 2021 được thiết kế theo ngôn ngữ "Dynamic Shield" đặc trưng, mang đến diện mạo mạnh mẽ, trẻ trung. Phần đầu xe nổi bật với hai thanh crôm ôm sát cụm đèn trước, tạo hình dáng của một chiếc khiên chữ X, và logo ngôi sao ba cánh đặc trưng của Mitsubishi nằm chính giữa. Cụm đèn pha sử dụng công nghệ Halogen Projector, trong khi đèn chạy ban ngày dạng LED. Xe được trang bị bộ mâm đúc hợp kim đa chấu 18 inch, đèn hậu LED và thanh trang trí mạ crôm chữ C nối liền. Logo Mitsubishi được đặt trang trọng ở trung tâm cốp sau, tạo điểm nhấn cho phần đuôi xe. Ngoài ra, xe còn có gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ và chức năng sấy gương,... Khoang lái của mẫu xe CUV Mitsubishi Outlander 2021 ghi điểm với không gian nội thất đơn giản, tinh tế và sang trọng. Phiên bản này đi kèm nhiều tiện nghi nổi bật, bao gồm vô-lăng ba chấu thể thao,... Cụm đồng hồ của xe hiển thị với hai vòm analog và màn hình LCD, màn hình giải trí 6,75 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng, bốn cửa gió và dàn âm thanh bốn loa cũng là những tiện ích đáng chú ý, mang lại sự thoải mái cho người lái và hành khách. Mitsubishi Outlander đời 2021 có kích thước lớn hơn đời xe cũ, số đo dài x rộng x cao lần lượt 4.709 x 1.862 x 1.748 mm. Chiều dài cơ sở cũng được mở rộng 35 mm thành 2.705 mm. Điều này giúp không gian nội thất của mẫu CUV 7 chỗ này trở nên rộng rãi hơn. Tuy nhiên, khi nhìn sang các đối thủ cùng phân khúc, chắc hẳn người dùng Mitsubishi Outlander sẽ cảm thấy có chút hụt hẫng bởi không gian nội thất xe kém hiện đại. Vật liệu chủ yếu của Mitsubishi Outlander là nhựa cứng, màn hình chìm trong táp-lô kiểu cổ điển. Về vận hành, Mitsubishi Outlander 2021 2.0 Premium sử dụng động cơ MIVEC 2.0L, công suất tối đa 143 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 196 Nm tại 4.200 vòng/phút. Outlander 2021 2.0 Premium được hãng xe Mitsubishi trang bị đi kèm với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động vô cấp CVT, đảm bảo trải nghiệm lái mượt mà và giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn. Ngoài ra, xe cũng chú trọng về an toàn với nhiều tính năng hiện đại. Outlander 2021 2.0 Premium được trang bị hai túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, và hệ thống chống tăng tốc ngoài kiểm soát. Những trang bị này giúp tăng cường độ an toàn và mang lại sự an tâm cho người dùng trên mỗi hành trình. Mức giá xe Mitsubishi Outlander 2021 phiên bản 2.0 Premium khi mới ra mắt niêm yết 950 triệu đồng. Tổng chi phí lăn bánh rơi vào khoảng hơn 1 tỷ. Như vậy, sau gần 3 năm bánh, chiếc xe đã khấu hao gần 300 triệu đồng. Tuy nhiên, đây lại là mức giá hấp dẫn với những người chấp nhận sử dụng xe cũ khi lựa chọn Mitsubishi Outlander này để tiết kiệm khá nhiều so với xe mới. Video: Chi tiết nội ngoại thất Mitsubishi Outlander 2021.

