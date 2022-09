Toyota Vios 2023 giá rẻ, từ 349 triệu đồng “cháy hàng” tại Thái Lan

Vào hôm 9/8/2022, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Yaris Ativ ở thị trường Thái Lan. Ở những thị trường Đông Nam Á khác, mẫu xe này được biết đến dưới cái tên Toyota Vios 2023 mới. Sau đúng 1 tháng, đã có tổng cộng 21.300 khách hàng Thái Lan đặt mua mẫu sedan hạng B này. Tất nhiên, kết quả này không gây bất ngờ vì ở thế hệ mới, Toyota Vios đã gần như lột xác hoàn toàn cả về thiết kế, trang bị tiện nghi và an toàn nên hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Như thông tin đã đưa, Toyota Vios 2023 tại Thái Lan được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Sport, Smart, Premium và Premium Luxury. Giá xe Toyota Vios 2023 mới ở thị trường này dao động từ 539.000 - 689.000 Baht (khoảng 349 - 446 triệu đồng). Toyota Vios 2023 sở hữu hàng loạt trang bị đáng chú ý như đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 16 inch với thiết kế 7 chấu và sơn 2 màu thể thao, đi với lốp 195/60 R16, ốp gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ/camera cập lề, anten vây cá trên nóc và đèn hậu LED. Bên trong Toyota Vios 2023 xuất hiện hàng loạt trang bị như vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa tự động với lọc không khí PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống đèn viền LED 64 màu và 6 loa Pioneer. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị nội thất bọc nỉ hoặc da. Đặc biệt, Toyota Vios thế hệ mới còn được bổ sung gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường,... Xe cũng đi kèm hệ thống tự động đánh lái, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ. Bên cạnh đó là 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Toyota Vios 2023 tại Thái Lan sở hữu động cơ xăng Dual VVT-iE 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước như cũ. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Sau Thái Lan, Toyota Vios 2023 hiện cũng đã ra mắt thị trường hàng xóm với Việt Nam là Lào. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu sedan hạng B này sớm trình làng ở Việt Nam. Video: Đánh giá Toyota Vios 2023 mới ra mắt tại Thái Lan.





Vào hôm 9/8/2022, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Yaris Ativ ở thị trường Thái Lan. Ở những thị trường Đông Nam Á khác, mẫu xe này được biết đến dưới cái tên Toyota Vios 2023 mới. Sau đúng 1 tháng, đã có tổng cộng 21.300 khách hàng Thái Lan đặt mua mẫu sedan hạng B này. Tất nhiên, kết quả này không gây bất ngờ vì ở thế hệ mới, Toyota Vios đã gần như lột xác hoàn toàn cả về thiết kế, trang bị tiện nghi và an toàn nên hấp dẫn hơn trước rất nhiều. Như thông tin đã đưa, Toyota Vios 2023 tại Thái Lan được chia thành 4 phiên bản, bao gồm Sport, Smart, Premium và Premium Luxury. Giá xe Toyota Vios 2023 mới ở thị trường này dao động từ 539.000 - 689.000 Baht (khoảng 349 - 446 triệu đồng). Toyota Vios 2023 sở hữu hàng loạt trang bị đáng chú ý như đèn pha LED toàn phần với tính năng tự động bật/tắt, dải đèn LED định vị ban ngày, vành hợp kim 16 inch với thiết kế 7 chấu và sơn 2 màu thể thao, đi với lốp 195/60 R16, ốp gương ngoại thất tích hợp đèn báo rẽ/camera cập lề, anten vây cá trên nóc và đèn hậu LED. Bên trong Toyota Vios 2023 xuất hiện hàng loạt trang bị như vô lăng tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ kỹ thuật số với màn hình màu TFT 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, hệ thống điều hòa tự động với lọc không khí PM2.5, cửa gió dành cho hàng ghế sau, hệ thống đèn viền LED 64 màu và 6 loa Pioneer. Tùy phiên bản, xe sẽ được trang bị nội thất bọc nỉ hoặc da. Đặc biệt, Toyota Vios thế hệ mới còn được bổ sung gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm tích hợp phanh tự động, cảnh báo lệch làn đường,... Xe cũng đi kèm hệ thống tự động đánh lái, cảnh báo khi phương tiện phía trước khởi hành, kiểm soát chân ga và hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ. Bên cạnh đó là 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, camera 360 độ, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Toyota Vios 2023 tại Thái Lan sở hữu động cơ xăng Dual VVT-iE 4 xi-lanh, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước như cũ. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe là 23,3 km/lít (khoảng 4,29 lít/100 km). Sau Thái Lan, Toyota Vios 2023 hiện cũng đã ra mắt thị trường hàng xóm với Việt Nam là Lào. Do đó, sẽ không ngạc nhiên nếu mẫu sedan hạng B này sớm trình làng ở Việt Nam. Video: Đánh giá Toyota Vios 2023 mới ra mắt tại Thái Lan.