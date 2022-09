Toyota Vios 2023 xịn sò giá rẻ ra mắt, ngay "sát vách" Việt Nam

Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Yaris Ativ ở thị trường Thái Lan. Đây chính là mẫu xe sẽ được bán dưới cái tên Toyota Vios ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Đúng như dự đoán, Toyota Vios 2023 mới đã nhanh chóng trình làng ở những thị trường ngoài Thái Lan, đầu tiên chính là Lào. Cụ thể, mẫu sedan hạng B này đã chính thức được giới thiệu ở thị trường hàng xóm với Việt Nam vào hôm 1/9/2022 vừa qua.Như vậy, hãng Toyota đã chọn Lào làm thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu sedan hạng B này thay vì Malaysia, Việt Nam hay Philippines. Đồng thời, đây cũng là thị trường đầu tiên mà mẫu xe sedan Toyota Vios 2023 phiên bản tay lái thuận (nằm bên trái) ra mắt. So với xe ở thị trường Thái Lan, Toyota Vios 2023 dành cho Lào chỉ khác biệt chủ yếu ở trang bị và động cơ. Theo đó, mẫu sedan hạng B này ở Lào được trang bị động cơ xăng 1NR-VE 4 xi-lanh, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động biến thiên vô cấp CVT. Trong khi đó, ở thị trường Thái Lan, xe được trang bị động cơ xăng có mã 3NR-VE với 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Như vậy, so với xe ở Lào, Toyota Vios 2023 tại Thái Lan yếu hơn 4 mã lực và 12 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước. Sở dĩ hãng Toyota trang bị động cơ này cho Vios 2023 ở Thái Lan là để đáp ứng quy định dành cho xe Eco car và hưởng ưu đãi của chính phủ sở tại. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2023 ở Lào nhìn chung là giống hệt xe ở thị trường Thái Lan. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA, mẫu sedan hạng B này sở hữu chiều dài 4.425 mm, chiều rộng 1.740 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 17 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Không chỉ tăng kích thước, Toyota Vios 2023 còn thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, theo phong cách giống những người anh em cùng thương hiệu như Camry, Avanza Premio và Corolla Altis. Điều này được thể hiện qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm các nẹp nằm ngang, cụm đèn pha mượt mà hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mới. Ngoài ra, 2 đèn pha còn được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng, nằm vắt ngang đầu xe. Bên cạnh đó là cản trước mới với khe gió nằm dọc màu đen ở hai góc. Bên sườn, Toyota Vios 2023 được thiết kế theo phong cách fastback với phần nóc nối mượt mà đến nắp cốp sau. Thêm vào đó là đường chân kính nổi bật, chếch dần lên ở cột C và vành la-zăng mới. Đằng sau Toyota Vios 2023 xuất hiện cụm đèn hậu nằm ngang mới, gợi liên tưởng đến đối thủ Honda City. Ngay phía trên đèn hậu là cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp. Ở hai góc cản sau cũng có khe gió màu đen, tương tự cản trước. Tại thị trường Lào, mẫu sedan hạng B này được trang bị đèn pha LED toàn phần, đèn hậu LED chiếu sáng tuần tự và vành hợp kim 16 inch, sơn 2 màu. Tuy nhiên, vành la-zăng của Toyota Vios 2023 ở Lào có thiết 10 chấu trong khi xe dành cho Thái Lan dùng loại 7 chấu. Bên trong Toyota Vios 2023 cũng có nhiều chi tiết mới như vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi trên mặt táp-lô, gợi liên tưởng đến trang bị của các mẫu xe Honda đời mới như Civic hay CR-V. Ở bản cao cấp, Toyota Vios 2023 ở thị trường Lào sẽ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Thêm vào đó là nội thất bọc da pha nỉ, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình 7 inch, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa và vô lăng chỉnh điện, bọc da. Không thua kém gì xe ở Thái Lan, Toyota Vios 2023 tại Lào cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, kiểm soát chân ga và đèn pha tự động. Ngoài ra, mẫu sedan hạng B này ở thị trường Lào còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 cảm biến trước/sau. Tại thị trường Lào, Toyota Vios 2023 có 7 màu sơn ngoại thất. Hiện giá xe Toyota Vios 2023 ở thị trường Lào vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota Vios 2023 sắp về Việt Nam.

Vào hồi đầu tháng 8 vừa qua, hãng Toyota đã chính thức giới thiệu thế hệ mới của dòng xe Yaris Ativ ở thị trường Thái Lan. Đây chính là mẫu xe sẽ được bán dưới cái tên Toyota Vios ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam. Đúng như dự đoán, Toyota Vios 2023 mới đã nhanh chóng trình làng ở những thị trường ngoài Thái Lan, đầu tiên chính là Lào. Cụ thể, mẫu sedan hạng B này đã chính thức được giới thiệu ở thị trường hàng xóm với Việt Nam vào hôm 1/9/2022 vừa qua. Như vậy, hãng Toyota đã chọn Lào làm thị trường thứ hai tại Đông Nam Á đón nhận mẫu sedan hạng B này thay vì Malaysia, Việt Nam hay Philippines. Đồng thời, đây cũng là thị trường đầu tiên mà mẫu xe sedan Toyota Vios 2023 phiên bản tay lái thuận (nằm bên trái) ra mắt. So với xe ở thị trường Thái Lan, Toyota Vios 2023 dành cho Lào chỉ khác biệt chủ yếu ở trang bị và động cơ. Theo đó, mẫu sedan hạng B này ở Lào được trang bị động cơ xăng 1NR-VE 4 xi-lanh, dung tích 1.3L, sản sinh công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm. Động cơ đi với hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động biến thiên vô cấp CVT. Trong khi đó, ở thị trường Thái Lan, xe được trang bị động cơ xăng có mã 3NR-VE với 4 xi-lanh, DOHC, dung tích 1.2L, sản sinh công suất tối đa 94 mã lực và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Như vậy, so với xe ở Lào, Toyota Vios 2023 tại Thái Lan yếu hơn 4 mã lực và 12 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp Super CVT-i sang số tuần tự và hệ dẫn động cầu trước. Sở dĩ hãng Toyota trang bị động cơ này cho Vios 2023 ở Thái Lan là để đáp ứng quy định dành cho xe Eco car và hưởng ưu đãi của chính phủ sở tại. Về thiết kế ngoại thất, Toyota Vios 2023 ở Lào nhìn chung là giống hệt xe ở thị trường Thái Lan. Được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA, mẫu sedan hạng B này sở hữu chiều dài 4.425 mm, chiều rộng 1.740 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.620 mm. So với thế hệ cũ, xe ngắn hơn 17 mm, rộng hơn 10 mm, cao hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 70 mm. Không chỉ tăng kích thước, Toyota Vios 2023 còn thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, theo phong cách giống những người anh em cùng thương hiệu như Camry, Avanza Premio và Corolla Altis. Điều này được thể hiện qua thiết kế đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn, đi kèm các nẹp nằm ngang, cụm đèn pha mượt mà hơn, tích hợp dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "L" mới. Ngoài ra, 2 đèn pha còn được nối với nhau bằng nẹp màu đen bóng, nằm vắt ngang đầu xe. Bên cạnh đó là cản trước mới với khe gió nằm dọc màu đen ở hai góc. Bên sườn, Toyota Vios 2023 được thiết kế theo phong cách fastback với phần nóc nối mượt mà đến nắp cốp sau. Thêm vào đó là đường chân kính nổi bật, chếch dần lên ở cột C và vành la-zăng mới. Đằng sau Toyota Vios 2023 xuất hiện cụm đèn hậu nằm ngang mới, gợi liên tưởng đến đối thủ Honda City. Ngay phía trên đèn hậu là cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp. Ở hai góc cản sau cũng có khe gió màu đen, tương tự cản trước. Tại thị trường Lào, mẫu sedan hạng B này được trang bị đèn pha LED toàn phần, đèn hậu LED chiếu sáng tuần tự và vành hợp kim 16 inch, sơn 2 màu. Tuy nhiên, vành la-zăng của Toyota Vios 2023 ở Lào có thiết 10 chấu trong khi xe dành cho Thái Lan dùng loại 7 chấu. Bên trong Toyota Vios 2023 cũng có nhiều chi tiết mới như vô lăng 3 chấu, tích hợp phím chức năng và màn hình cảm ứng trung tâm đặt nổi trên mặt táp-lô, gợi liên tưởng đến trang bị của các mẫu xe Honda đời mới như Civic hay CR-V. Ở bản cao cấp, Toyota Vios 2023 ở thị trường Lào sẽ dùng màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Thêm vào đó là nội thất bọc da pha nỉ, bảng đồng hồ kỹ thuật số toàn phần với màn hình 7 inch, hệ thống điều hòa tự động, phanh tay điện tử, tính năng tự động giữ phanh tạm thời, nút bấm khởi động máy, mở cửa không cần chìa khóa và vô lăng chỉnh điện, bọc da. Không thua kém gì xe ở Thái Lan, Toyota Vios 2023 tại Lào cũng được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense, bao gồm những tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo lệch làn đường, ngăn lệch làn đường, cảnh báo khi xe phía trước khởi hành, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng ở mọi dải tốc độ, kiểm soát chân ga và đèn pha tự động. Ngoài ra, mẫu sedan hạng B này ở thị trường Lào còn có 6 túi khí, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, camera lùi và 6 cảm biến trước/sau. Tại thị trường Lào, Toyota Vios 2023 có 7 màu sơn ngoại thất. Hiện giá xe Toyota Vios 2023 ở thị trường Lào vẫn chưa được công bố. Video: Chi tiết Toyota Vios 2023 sắp về Việt Nam.