Mới đây, Daihatsu - công ty con của tập đoàn Toyota - thừa nhận đã gian lận trong thử nghiệm va chạm bên sườn. Vụ bê bối này ảnh hưởng đến tổng cộng 88.123 xe ôtô do Daihatsu sản xuất, bao gồm Toyota Vios, Toyota Wigo và Perodua Axia thế hệ mới.

Trong số 88.123 xe kể trên, có tổng cộng 76.289 xe Toyota Vios thế hệ mới được sản xuất tại Thái Lan và Malaysia từ tháng 8/2022. Sau đó, những chiếc xe này đã được phân phối tại những thị trường như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Lào, Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman và Mexico. Riêng ở thị trường Thái Lan, số lượng xe Toyota Vios 2023 (gọi là Yaris Ativ) bán ra từ tháng 8/2022 đến hết tháng 3/2023 đạt 36.890 chiếc.

Toyota Vios ngừng bán tại Thái Lan sau bê bối gian lận an toàn.

Sau vụ bê bối, Toyota Thái Lan đã quyết định tạm ngừng bán Toyota Vios thế hệ mới ở thị trường này từ ngày 29/4/2023. Toyota Thái Lan cho biết Vios 2023 sẽ tiếp tục được bán sau khi thử nghiệm lại về mặt an toàn.

Như vậy, Toyota Thái Lan có động thái trái ngược hoàn toàn so với chi nhánh ở Malaysia. Toyota Malaysia cho biết họ sẽ tiếp tục bán Vios thế hệ mới ở thị trường này vì xe không có bất kỳ vấn đề nào về an toàn và chất lượng. Theo Toyota Malaysia, thử nghiệm sau khi vụ bê bối nổ ra cho thấy Vios 2023 vẫn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn UN-R95.

Ngoài Vios thế hệ mới, còn có Toyota Agya 2023 (Wigo ở Việt Nam) và Perodua Axia bị ảnh hưởng. Perodua Axia trên thực tế chính là phiên bản dành cho thị trường Malaysia của Toyota Wigo thế hệ mới và đã được sản xuất từ tháng 2/2023. Cuối cùng là một mẫu xe mới đang được phát triển nhưng Daihatsu không thể tiết lộ tên gọi.

Số lượng xe Perodua Axia bị ảnh hưởng đã bán ra thị trường là 11.834 xe. Trong khi đó, Toyota Agya 2023 dự kiến sẽ lên dây chuyền sản xuất tại Indonesia vào tháng 6 năm nay nên chưa bán ra thị trường.

Theo Daihatsu, họ sẽ tiến hành thử nghiệm va chạm mới với sự có mặt của cơ quan chức năng và xác nhận sự an toàn của những chiếc xe trước khi tiếp tục vận chuyển chúng khỏi nhà máy. Tập đoàn Toyota cho biết họ chưa nhận được bất kỳ thông tin nào về những vụ tai nạn hay thương vong liên quan đến vụ gian lận thử nghiệm va chạm bên sườn của Daihatsu.