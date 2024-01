Lý do Porsche Macan chính thức bị khai tử?

Mục tiêu của các quy định an ninh mạng mới do Liên minh Châu Âu đưa ra là bảo vệ cấu trúc điện tử của phương tiện khỏi các cuộc tấn công tiềm ẩn của hacker. Trong khi đó, Macan thế hệ mới đã được phát triển trước thời điểm các quy định về an ninh mạng được công bố.

Những thị trường châu Âu ngừng bán Porsche Macan từ đầu năm 2024 gồm 27 cái tên: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia , Cộng hòa Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.