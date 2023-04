Hé lộ thông số quan trọng nhất của Porsche Macan EV 2024

Hình ảnh chạy thử của Porsche Macan thuần điện cho thấy đồng hồ kỹ thuật hiển thị thông tin dung lượng pin ở mức 82% tương ứng với quãng đường xe có thể di chuyển tiếp là 234km. Con số trên Porsche Macan EV 2024 dù không lý tưởng, nhưng có thể coi là bình thường đối với một mẫu xe điện giá rẻ có cụm pin nhỏ. Tuy nhiên, thông tin công bố trước đó cho biết xe được trang bị hệ thống pin có dung lượng khá lớn, lên tới 100kWh. Theo Carscoops, thông số trong ảnh không thực sự khớp với thông tin rò rỉ từ nội bộ Porsche cho biết Macan EV có quãng đường di chuyển hơn 480km với một cụm pin đầy. Tuy nhiên, cần phải cân nhắc đến yếu tố môi trường sẽ tác động khá nhiều đến khả năng của xe điện. Hình ảnh do Carscoops đăng tải cũng cho thấy Porsche Macan EV 2024 mới đang được chạy thử tại phía bắc Thụy Điển, gần khu vực Bắc Cực với nhiệt độ tại thời điểm đó là 0,5⁰ C – một con số không hề lý tưởng cho xe điện nói chung. Bên cạnh đó, trên các cung đường chạy thử, chuyên gia thường đẩy khả năng của xe đến giới hạn và điều này cũng khiến cho quãng di chuyển bị lệch chuẩn so với con số mà hãng công bố. Các thông tin rò rỉ khác cho biết trang bị vận hành của SUV điện Porsche Macan EV 2024 gồm 2 mô tơ điện với công suất 603 mã lực và mô-men xoắn 1.000 Nm. Xe sử dụng công nghệ điện áp 800V kết hợp với bộ sạc 270kW, hứa hẹn cung cấp khả năng sạc nhanh ấn tượng. Về thiết kế của khoang nội thất, Macan EV có cụm điều khiển trung tâm được làm nhỏ hơn so với Porsche Taycan. Xe cũng không được trang bị màn hình cảm ứng để chỉnh điều hòa như trên Taycan mà thay vào đó là hệ thống phím bấm vật lý thông thường. Dự kiến, Porsche Macan EV sẽ chính thức trình làng tại Triển lãm ô tô Los Angeles diễn ra vào tháng 11 năm nay, trước khi bắt đầu đến tay khách hàng từ đầu năm 2024. Video: Lộ diện SUV Porsche Macan EV 2024 chạy điện.

