Soi SUV điện MG S5 EV từ 670 triệu đồng, sắp về Việt Nam

Mẫu xe điện MG S5 EV 2025 mới đã được hé lộ tại thị trường Malaysia trước khi chính thức ra mắt. Đây là mẫu SUV điện hạng C thay thế cho đàn anh ZS EV kém ấn tượng trước đó. Đồng thời, MG S5 EV cũng được định vị là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Proton eMas 7 và BYD Atto 3 tại thị trường này. Như đã nhắc ở trên, MG S5 EV chạy điện nằm trong phân khúc SUV cỡ C. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.476 x 1.849 x 1.621 mm, chiều dài cơ sở 2.730 mm và bán kính quay vòng tối thiểu chỉ 4,99 mét. So với đàn anh MG ZS EV, mẫu xe này dài hơn 153 mm, rộng hơn 40 mm và thấp hơn 4 mm trong khi chiều dài cơ sở nhỉnh hơn 149 mm. Ngoài ra, mẫu xe này còn lớn hơn một chút so với BYD Atto 3. Bên ngoài, MG S5 EV sở hữu thiết kế đầu xe hiện đại, nổi bật với đèn pha LED tách lớp, dải đèn LED định vị ban ngày lấy cảm hứng từ cờ đua và lưới tản nhiệt đóng kín đi kèm cửa hút gió đóng/mở chủ động. Bên cạnh đó là mâm hợp kim 18 inch tiêu chuẩn, cụm đèn hậu LED nối liền hai bên, tạo hình chữ T. MG S5 EV chỉ được trang bị nội thất 2 hàng ghế với 5 chỗ ngồi. Phía sau hàng ghế thứ hai là khoang hành lý có thể tích 453 lít. Nếu gập hàng ghế sau, con số này sẽ tăng lên tối đa 1.441 lít. Tuy nhiên, mẫu xe này không có cốp đựng đồ phía trước như nhiều ô tô điện khác. Trang bị tiện nghi của mẫu SUV điện này khá đa dạng. Xe sở hữu vô lăng 3 chấu lấy cảm hứng từ trang bị của đàn anh MG4 EV, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay & Android Auto không dây. Thêm vào đó là ghế da kết hợp nỉ có đục lỗ, núm xoay chuyển số, bảng điều khiển điều hòa và âm lượng bằng phím cơ, sạc không dây chuẩn Qi, cửa sổ trời toàn cảnh, cửa cốp chỉnh điện,... Không chỉ tiện nghi, MG S5 EV còn có nhiều trang bị an toàn, hỗ trợ người lái như camera 360 độ Hệ thống phanh khẩn cấp tự động (AEB), hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng có tính năng dừng/đi, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù kèm hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau kèm phanh tự động, nhận diện biển báo giao thông và đèn pha tự động. "Trái tim" của MG S5 EV là một mô-tơ điện nằm trên cầu sau, tạo ra công suất tối đa 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 8 giây. Ở bản thấp, mẫu ô tô điện này dùng pin LFP 49 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP là 340 km. Xe hỗ trợ cả sạc chậm AC 6,6 kW và sạc nhanh DC 120 kW. Thời gian sạc pin từ 10% đến 80% bằng sạc nhanh là 24 phút. Trong khi đó, phiên bản Long Range sử dụng pin 62,2 kWh, tăng phạm vi hoạt động lên 430 km. Phiên bản này hỗ trợ sạc nhanh DC 150 kW với thời gian sạc từ 10% lên 80% trong 26 phút. Những trang bị đáng chú ý còn lại của xe gồm có hệ thống hỗ trợ sạc thiết bị ngoài V2L với công suất 6 kW, hệ thống treo sau đa liên kết 5 điểm mới và hệ thống phân bổ mô-men XDS qua phanh. MG S5 EV tại thị trường Malaysia có các lựa chọn màu sắc là trắng Arctic White, bạc Monument Silver, xám Camden Grey, đỏ Dynamic Red và nâu Elegant Latte. Mức giá xe MG S5 EV 2025 dự kiến là 115.000 RM (khoảng 670 triệu đồng). Tuy nhiên, có khả năng giá bán chính thức sẽ thấp hơn kèm theo các ưu đãi khi ra mắt. Hiện chưa rõ sau Malaysia, MG S5 EV có được bán ở Việt Nam hay không. Hiện MG đang phân phối 2 mẫu ô tô điện ở Việt Nam là MG4 EV và Cyberster. Nếu về Việt Nam, MG S5 EV sẽ là đối thủ cạnh tranh của VinFast VF7. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện MG S5 EV 2025 mới.

