Mercedes-AMG CLE ra mắt bản đặc biệt Manufaktur Edition

Mercedes-AMG vừa ra mắt phiên bản đặc biệt CLE Manufaktur Edition mới, dựa trên CLE 53 Pinnacle 2026, có hai kiểu thân xe coupe và bản mui trần (Convertible). Dự kiến Mercedes-AMG CLE 2025 mới sẽ có mặt tại thị trường Mỹ vào cuối năm nay, mỗi phiên bản có cá tính riêng. Mercedes-AMG CLE 53 biến thể coupe với ngoại thất Manufaktur Graphite Grey Magno, đồ họa AMG màu vàng; kết hợp với bánh xe 20 inch độc đáo màu đen và vàng. Mẫu xe này còn có gói AMG Night Plus, AMG Performance Studio và AMG Dynamic Plus. Những gói này bổ sung thêm các điểm nhấn màu đen bóng, cánh gió, cánh gió sau và giá đỡ động cơ... Nội thất với ghế hiệu suất cao AMG bọc da Nappa màu đen cùng đường chỉ khâu tương phản tông màu vàng, kết hợp sợi carbon, thảm sàn có điểm nhấn màu vàng cùng tấm ốp bệ cửa màu vàng. Trong khi đó Mercedes-AMG CLE 53 biến thể Convertible (mui trần) với lớp sơn Manufaktur Starling Blue Magno kết hợp bộ tem AMG màu đen và xanh lam, bộ mâm 20 inch màu đen. Phần mui xếp trang bị tiêu chuẩn gói AMG Carbon Fiber I và II. Một số chi tiết có sợi carbon gồm nắp gương, cánh gió sau, giá đỡ động cơ chủ động - gói AMG Dynamic Plus. Nội thất CLE 53 Convertible với ghế da Nappa màu trắng có điểm nhấn màu đen tương phản, thảm sàn, tấm ốp bệ cửa phát sáng màu trắng. Cả hai phiên bản đều có nắp bình xăng AMG mạ crôm bạc và nắp đậy bên trong. Mercedes-AMG CLE 53 trang bị khối động cơ 6 xi-lanh thẳng hàng 3.0 lít tăng áp sản sinh công suất 443 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm. Kết hợp hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động bốn bánh tiêu chuẩn. Hiện tại hang xe sang Đức không đề cập đến giá xe Mercedes-Benz CLE 2025 tại Mỹ, nhưng CLE phiên bản đặc biệt Manufaktur sẽ có mặt tại châu Âu với số lượng giới hạn, dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 7/2025. Video: Xem chi tiết Mercedes-AMG CLE 53 2025 mới.

