Kia Sportage 2025 trục cơ sở ngắn lộ diện, dự kiến giá "mềm" hơn

Theo hình ảnh bị rò rỉ trên mạng xã hội có thể thấy, chỉ nhìn phần đầu và đuôi xe, rất khó để phân biệt giữa Kia Sportage 2025 mới bản trục cơ sở dài và ngắn, bởi cả hai đều mang ngôn ngữ thiết kế mới của Kia với nhiều chi tiết tương đồng. Tuy nhiên, khi quan sát từ bên hông, sự khác biệt trở nên rõ rệt. Phiên bản Kia Sportage 2025 trục cơ sở ngắn có thân xe gọn hơn đáng kể, cùng với đó là thiết kế kính bên được thay đổi, loại bỏ ô kính phía sau trụ C, chi tiết đặc trưng dễ nhận diện nhất. Hiện tại, Kia chưa công bố cụ thể thông số kỹ thuật của Sportage bản trục ngắn. Tuy nhiên, nhiều nguồn dự đoán mẫu xe này có chiều dài tiệm cận với “đàn em” Kia Seltos. Nếu được định giá ở mức thấp hơn bản trục cơ sở dài, Sportage ngắn có khả năng “đánh chiếm” cùng phân khúc, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với chính Seltos tại một số thị trường. Kia Sportage tại Việt Nam hiện đang được phân phối dạng trục cơ sở dài. Bản nâng cấp giữa vòng đời của xe vẫn chưa có mặt và khả năng bản trục ngắn được đưa về nước là rất thấp do định hướng sản phẩm khác biệt so với các thị trường như châu Âu. Bản nâng cấp của Kia Sportage ghi điểm mạnh ở thiết kế ngoại thất, nổi bật với cụm đèn chiếu sáng mang tên Starmap, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế của dòng xe điện Kia EV9. Đây không chỉ là chi tiết thẩm mỹ mà còn cải thiện hiệu quả chiếu sáng nhờ họa tiết lấy cảm hứng từ các chòm sao. Khoang cabin của Sportage 2026 cũng được làm mới với cụm màn hình kép cỡ lớn, giao diện hiện đại và trực quan hơn, lấy cảm hứng từ những mẫu xe điện mới như EV9 hay EV3. Giao diện điều khiển tích hợp liền mạch giữa hệ thống định vị, giải trí và cài đặt xe nhằm tăng trải nghiệm người dùng. Về vận hành, Sportage mới chuyển sang sử dụng hộp số tự động 8 cấp, thay thế cho loại ly hợp kép 7 cấp cũ. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ truyền động hybrid với động cơ xăng 1.6L, nhấn mạnh đến yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và vận hành thân thiện với môi trường, điều ngày càng được quan tâm trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng và xu hướng “xanh hóa” ngành ôtô. VIdeo: Kia Sportage 2025 vừa ra mắt có gì hay?

