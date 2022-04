Không thắt dây an toàn ghế sau xe ôtô nguy hiểm như thế nào?

Theo Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS), hành khách ngồi hàng ghế sau ôtô không thắt dây an toàn có nguy cơ bị thương hoặc tử vong cao gấp 8 lần trong một vụ va chạm, so với những người có thắt dây đai an toàn.

Vào năm 2017, IIHS đã thực hiện một bài thử nghiệm, xe chạy ở tốc độ 56 km/h rồi húc vào chướng ngại vật, ngay khi va chạm xảy ra, tất cả hành khách trong xe đều theo quán tính lao về phía trước.

Trường hợp người ngồi sau không thắt dây an toàn, khi xảy ra va chạm, họ vị kéo văng, va đập với hàng ghế trước, đẩy người ngồi trước tác động mạnh vào vô-lăng hay túi khí. Còn những người ngồi sau có thắt dây an toàn sẽ được được giữ lại.



Như vậy, việc không thắt dây đai an toàn của hành khách ngồi phía sau sẽ gây nguy hiểm cho chính bản thân người ngồi sau và cả người ngồi phía trước. Do đó, người ngồi trên ôtô - dù ở vị trí nào - cũng cần thắt dây an toàn nếu có trang bị.

Tại Việt Nam, nghị định 100/2019 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ quy định, phạt 800.000-1.000.000 đồng với các tài xế không thắt dây an toàn khi lái xe, hoặc chở người trên xe không thắt dây an toàn tại các vị trí được trang bị.