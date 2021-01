Khách ngồi trên ôtô không thắt dây an toàn, lái xe bị phạt ra sao?

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP thay thế cho Nghị định 46/2016/NĐ-CP và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 quy định, người điều khiển và hành khách trên phương tiện cơ giới có ghế ngồi trang bị dây an toàn thì bắt buộc phải thắt dây an toàn. Người lái, người ngồi trên xe ôtô không thắt dây an toàn tại vị trí có trang bị dây an toàn bị xử phạt thế nào?

Giống như việc phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe hai bánh, người điều khiển ôtô và hành khách cũng bắt buộc phải thắt dây an toàn tại các vị trí được trang bị.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 quy định, hành vi không thắt dây an toàn trên ôtô tại vị trí được trang bị dây đai an toàn sẽ bị xử phạt như sau:

- Phạt tiền từ 800.000 - 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm: Không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường; chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn).

- Phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng đối với người được chở trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạỵ

Thắt dây an toàn sao cho đúng?

Trước khi tìm hiểu về việc thắt dây an toàn đúng quy cách, người lái và cả hành khách trên xe cần nhận thức được sự quan trọng của dây an toàn trên một chiếc ô tô. Dây an toàn được thiết kế để bảo vệ người lái và hành khách trên xe ô tô trong trường hợp xảy ra va chạm. Trong trường hợp này, dây an toàn sẽ giúp người ngồi trên xe không bị văng, đập đầu và va chạm với các chi tiết trong xe như kính, vô-lăng hay táp-lô... gây nguy hiểm tới tính mạng.

Hình minh hoạ thắt dây an toàn đúng cách.

Các bước thắt dây an toàn đúng quy cách:

1. Kiểm tra tư thế ngồi.

- Hãy đảm bảo tư thế ngồi của bạn được thoải mái nhất khi ngồi trong xe. Lưu ý, hãy ngồi trong tư thế lưng thẳng, tránh để ghế quá xa vô-lăng và lưng ghế ngả sâu (với người lái).

2. Thắt dây an toàn.

- Khi đã ổn định tư thế ngồi, hãy kéo dây an toàn ra phía trước ngực của bạn và đảm bảo dây an toàn không bị xoắn. Sau đó, ấn móc khoá dây an toàn vào ổ khoá phía dưới ghế.

3. Điều chỉnh dây an toàn.

- Sau khi đã thắt dây an toàn cố định, hãy dùng tay để điều chỉnh độ co/giãn của dây an toàn. Trong trường hợp dây an toàn quá căng và chèn ép và cơ thể bạn, hãy dùng tay kéo dây an toàn từ trên điểm đầu xuống của trụ dây xuống. Lúc này, dây an toàn sẽ được nhả thêm ra và bạn có thể co kéo cả ở khu vực phía dây dưới tới khi cảm thấy thoải mái.

- Lưu ý: Đối với dây đai dưới, kéo dây qua bụng dưới và xương chậu, không đưa dây an toàn lên cao ở vị trí bụng trên. Đối với dây đai trên, điều chỉnh dây qua vai và thân người, không ép lên cổ, mặt, dưới cánh tay và sau lưng.