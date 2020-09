Lái xe ôtô không thắt dây an toàn bị xử phạt ra sao?

(Kiến Thức) - Việc không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông bằng phương tiện ôtô là một lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ và được quy định rõ về chế tài xử phạt trong Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Cụ thể, tương tự với việc người tham gia giao thông, bao gồm cả người lái lẫn người được chở bằng phương tiện xe máy phải chấp hành đội mũ bảo hiểm thì với ôtô, không chỉ với người trực tiếp lái xe mà ngay cả những người ngồi bên trong xe (tại vị trí có trang bị dây an toàn) cũng bắt buộc phải cài dây an toàn theo đúng quy định của Luật giao thông đường bộ.

Với hành vi không thắt dây an toàn khi tham gia giao thông bằng ôtô được xem là một lỗi vi phạm và có thể bị xử phạt.

Lái xe ôtô không thắt dây an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường sẽ bị xử phạt hành chính từ 800.000 - 1 triệu đồng.