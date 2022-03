Diện kiến Prodrive Hunter - siêu xe off-road thực thụ hơn 37 tỷ đồng

Được biết đến nhiều nhất nhờ công lao trên những mẫu Subaru phiên bản giới hạn và vô số dự án motorsport, công ty Prodrive giờ đây cũng mong muốn trở thành một nhà sản xuất xe thực thụ. Năm ngoái, đội ngũ kỹ thuật có trụ sở ở Anh Quốc đã công bố ý định tạo nên phiên bản đi đường phố của chiếc xe đua Dakar của họ, tên gọi là Hunter. Chưa đến một năm sau, công ty đã vén màn siêu xe Prodrive Hunter địa hình tuyệt vời. Siêu xe Prodrive Hunter có trang bị động cơ tăng áp kép V6 dung tích 3.5 lít lấy từ hãng Ford, sản sinh khoảng 600 mã lực và 700 Nm mô-men xoắn cực đại. Theo đội ngũ sản xuất, công suất này đủ để đưa Hunter từ tốc độ 0-100 km/h trong chưa đầy 4 giây, và đạt tốc độ tối đa khoảng 300 km/h. Cho dù nhanh nhẹn, nhưng bộ lốp off-road cỡ 35 inch với lực bám cao chắc sẽ ảnh hưởng phần nào tới hiệu suất thực tế. Tuy nhiên, nói thực thì tốc độ trên đường thẳng không phải là ưu điểm thu hút khách hàng chính của Prodrive Hunter. Phiên bản siêu xe địa hình hợp pháp đi đường phố này không chỉ nhận được động cơ của bản xe đua Dakar, mà còn giữ luôn thiết lập hệ thống ưu việt. Công suất được truyền tới cả 4 bánh thông qua một hộp số sử dụng lẫy chuyển số 6 cấp. Tuyệt vời hơn, Hunter bản đi đường phố thậm chí có công suất mạnh hơn 50% so với bản xe đua và hệ thống treo di chuyển xa hơn. Hệ thống treo xương đòn kép được trang bị kèm với bộ giảm chấn đôi có thể điều chỉnh ở mỗi góc, cung cấp hệ thống treo di chuyển khoảng 40 cm. Điều này mang lại cảm giác lái êm ái ngay cả trên những bề mặt khắc nghiệt nhất, và cho phép Hunter đi qua những địa hình gồ ghề với độ ổn định tối đa. Chủ tịch công ty David Richards cho biết, "Chúng tôi đã có quyết định cân nhắc để giữ cho Hunter Hypercar càng gần với nguyên bản càng tốt. Đó là việc mang lại cho chủ sở hữu cơ hội trải nghiệm cảm giác lái chiếc đua xe Dakar băng qua sa mạc, nhưng với tất cả những tiện nghi của một chiếc xe đi đường phố và khả năng lái nó từ nhà, qua một thành phố, đến bất kỳ điểm đến nào họ chọn.” Một thứ được thiết kế để chịu “đánh đập” trên những con đường địa hình khắc nhiệt sẽ cần phải mạnh mẽ và Prodrive đã thành công cung cấp điều đó. Hunter sử dụng một khung gầm không gian bằng thép cường độ cao nhằm bổ sung độ cứng và nâng cao tính hình học của hệ thống treo. Hơn nữa, một khung an toàn tiêu chuẩn FIA cũng được lắp đặt để bảo vệ người ngồi trong xe khỏi những sự cố không mong muốn. Để giảm tốc độ nhanh nhất có thể, siêu xe Hunter được trang bị kẹp phanh 6 pít-tông và đĩa thông hơi. Đội ngũ chế tạo Không đề cập đến trọng lượng của xe, nhưng với thân vỏ được làm từ hợp chất sợi carbon, chiếc xe đi địa hình phi thường này chắc là có trọng lượng rất nhẹ. Mặt táp lô được hoàn thiện đẹp mắt giúp làm sống động cabin có phần u ám, cùng với đó là những chiếc ghế bằng sợi carbon, trang bị dây an toàn 6 điểm. Để an toàn hơn nữa, hệ thống bình chữa cháy kép cũng được trang bị theo tiêu chuẩn. Một nguyên mẫu Hunter hiện đang trên đường đi khắp Trung Đông, để các khách hàng giàu có được trải nghiệm nó tận tay trước khi “xuống tiền”. Mức giá xe Prodrive Hunter sẽ có mức niêm yết 1,25 triệu bảng Anh trước thuế (tương đương 37,49 tỷ đồng). Mặc dù không có vẻ ngoài bắt mắt như những siêu xe giá triệu đô khác, Hunter bù lại sẽ mang tới khả năng đi địa hình vượt trội hơn mọi mẫu siêu xe đi đường phố khác hiện nay. Video; Xem chi tiết Prodrive Hunter - siêu xe off-road thực thụ.

