Video: So sánh Hyundai i10 và Toyota Wigo mới.

Theo số liệu do Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor công bố, doanh số phân khúc xe hạng A đảo chiều tăng mạnh mẽ trong tháng 3. Đây cũng là tháng đầu tiên Hyundai Grand i10, Toyota Wigo, Kia Morning chạm tới đỉnh cao nhất về mặt doanh số kể từ đầu năm đến nay.

Cụ thể, khách Việt đã mua tổng cộng 959 xe hạng A trong tháng 3 vừa qua, tăng 212% so với doanh số tháng 2 (452 xe) và tăng 152% so với tháng 1/2024 (đạt 632 xe). Hyundai Grand i10 vẫn giữ vai trò "kẻ dẫn đầu" khi nắm giữ phần lớn thị phần phân khúc.

Hyundai Grand i10 vẫn là "vua phân khúc" xe hạng A tại Việt Nam.

TC Motor đã bàn giao 598 xe Hyundai Grand i10 2024 cho khách Việt trong tháng 3, tăng 227% so với kết quả kinh doanh tháng 2 (263 xe). Dù xếp đỉnh bảng và duy trì khoảng cách khá xa so với đối thủ cùng phân khúc nhưng doanh số Hyundai Grand i10 không đủ điều kiện để so găng với các mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Doanh số cộng dồn 3 tháng đầu năm của Hyundai Grand i10 đạt 1.341.

Toyota Wigo xếp thứ 2 trong phân khúc với lượng xe bán ra trong tháng 3 đạt 288 xe, 195% so với tháng liền trước (148 xe), nâng tổng doanh số 3 tháng đầu năm lên 520 xe. Kia Morning xếp cuối bảng với vỏn vẹn 73 xe bán ra, tăng mạnh so với con số 41 xe đạt được trong tháng 2. Doanh số tích lũy của Kia Morning trong 3 tháng đầu năm là 182 xe.

Toyota Wigo xếp thứ 2 trong phân khúc với lượng xe bán ra trong tháng 3 đạt 288 xe, 195% so với tháng liền trước (148 xe).

Nếu chỉ xét riêng lượng xe tiêu thụ trong tháng 3, Hyundai Grand i10 chiếm 62% thị phần phân khúc. Toyota Wigo chiếm 30% và Kia Morning chiếm 8%.

Sức mua xe phân khúc hạng A có sự khởi sắc nhưng chưa thấm vào đâu so với sức tăng các phân khúc SUV, MPV,... Nhóm xe hạng A chỉ chiếm thị phần nhỏ trong tổng lượng doanh số tiêu thụ trên toàn thị trường. Nguyên nhân là do xe cỡ A có quá ít lựa chọn, các mẫu xe thiếu hấp dẫn về trang bị tiện nghi do chậm cải tiến.

Kia Morning xếp cuối bảng với vỏn vẹn 73 xe bán ra, tăng mạnh so với con số 41 xe đạt được trong tháng 2.

Các mẫu xe hạng A đang chịu sự cạnh tranh của các dòng xe điện mini giá rẻ và SUV cỡ nhỏ ngang tầm giá như VF 5 Plus (479-559 triệu đồng), Kia Sonet (519-579 triệu đồng), Toyota Raize (498 triệu đồng),.... Thêm nữa, sự lên ngôi của nhóm xe gầm cao khiến nhu cầu mua xe ô tô gầm thấp giảm sút mạnh mẽ trong những năm gần đây. Vì thế, nhóm xe cỡ A ngày càng bị thu hẹp.

Dự đoán, thị trường ôtô vẫn tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tiếp theo, lượng khách mua xe hạng A sẽ đông hơn nhưng Hyundai Grand i10 vẫn khó trở lại thời hoàng kim. Thứ hạng giữa các mẫu xe không thay đổi do Kia Morning gần như đã đánh mất năng lực cạnh tranh trước sản phẩm của Toyota.