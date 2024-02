Video: Chọn Hyundai Grand i10 hay Toyota Wigo.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor, trong tháng 1/2024, tổng doanh số bán hàng của các mẫu xe hạng A tại Việt Nam chỉ đạt 632 xe, giảm 58,6% so với tháng 12/2023 (1.526 xe), đồng thời cũng giảm 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái (776 xe).

Trong đó mẫu xe bán chạy nhất phân khúc là Hyundai Grand i10 cũng không nằm ngoài xu thế chung của thị trường, doanh số bán xe Hyundai Grand i10 đã giảm mạnh trong tháng 1/2024 với 480 xe bán ra, thua xa còn số 1.135 xe đạt được trong tháng 12/2023.

Hyundai Grand i10 bán chạy nhất phân khúc xe hạng A tại Việt Nam,

Cho dù tháng 1/2024 trùng với thời điểm trước Tết Nguyên Đán nhu cầu mua xe thường tăng cao, cộng thêm nhiều chương trình ưu đãi nhưng do chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ hết hiệu lực nên lượng xe tiêu thụ vẫn giảm mạnh.

Tương tự, doanh số của Toyota Wigo đạt 84 xe, giảm tới 71% so với tháng 12/2023 (291 xe). Con số này trở thành kết quả tệ nhất mà mẫu xe đô thị cỡ nhỏ của Toyota có được kể từ khi mở bán trở lại vào tháng 6 năm ngoái. Trước đó, hãng xe Nhật Bản dừng bán Toyota Wigo kể từ tháng 10/2022 do chưa đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Điều đó cho thấy sức cạnh tranh của Toyota Wigo vẫn còn khá yếu so với kỳ vọng trở thành đối thủ nặng ký của Hyundai Grand i10.

Toyota Wigo đạt 84 xe, giảm tới 71% so với tháng 12/2023 (291 xe).

Mặc dù xếp ở vị trí cuối bảng nhưng Kia Morning là mẫu xe có sụt giảm doanh số thấp nhất phân khúc, mức giảm chỉ 32% so với tháng 12 năm ngoái. Tháng vừa qua, Kia Morning bán được 68 xe, ít hơn tháng trước 32 xe. Tuy nhiên so với người đồng hương đứng đầu bản, Kia Morning vẫn bị bỏ xa với khoảng cách lên tới hơn 400 xe.