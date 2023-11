MG5 MT tại Việt Nam giá chỉ còn 374 triệu, rẻ hơn Kia Morning. 

Video: Đánh giá MG5 MT 2023 số sàn tại Việt Nam.

Vào cuối tháng 9 năm nay, hãng MG đã chính thức giới thiệu mẫu sedan giá rẻ MG5 MT tại thị trường Việt Nam. Được định vị trong phân khúc sedan hạng C, mẫu xe này chỉ có 1 phiên bản và giá bán 399 triệu đồng.

Sau hơn 1 tháng ra mắt, MG5 MT bắt đầu được đại lý chạy chương trình ưu đãi. Theo đó, một số đại lý hiện đang áp dụng giá bán chỉ 374 triệu đồng cho mẫu xe này, như vậy MG5 MT giảm 25 triệu đồng so với mức niêm yết.

Với giá bán này, MG5 MT là sedan hạng C rẻ nhất Việt Nam. Thậm chí, tân binh của thương hiệu MG còn rẻ hơn một số mẫu xe hạng A đang bán tại Việt Nam như Kia Morning, Toyota Wigo và Hyundai Grand i10.

Không chỉ MG5 MT, các mẫu xe khác của thương hiệu MG hiện cũng đang được khuyến mãi. Trong đó, mẫu SUV cỡ C MG RX5 được đại lý giảm giá xuống còn 654 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn STD. Cặp đôi MG5 và MG ZS lại được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 11 này.

Nhắm đến những đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ, MG5 MT sở hữu ngoại hình khác biệt hoàn toàn so với người anh em MG5 cũng đang được bán tại Việt Nam. MG5 MT trên thực tế thuộc phiên bản cũ, đã ra mắt thị trường Trung Quốc từ năm 2020.

MG5 MT 2023 tại Việt Nam sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.601 x 1.818 x 1.489 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. So với những mẫu sedan cỡ C khác tại Việt Nam như Honda Civic hay Toyota Corolla Altis, mẫu xe này có chiều dài cơ sở khiêm tốn hơn. Nếu so với MG5 đời mới, xe ngắn hơn 74 mm, hẹp hơn 24 mm và cao hơn 9 mm.

Thiết kế của MG5 MT không nổi bật và thể thao như MG5 đời mới. Thay vào đó, mẫu xe này có ngoại hình và trang bị khá cơ bản với lưới tản nhiệt mạ crôm, đèn pha Halogen, đèn định vị ban ngày, đèn hậu LED, đèn sương mù sau, vành thép 15 inch hay gương chiếu hậu chỉnh điện/tích hợp đèn báo rẽ.

Tương tự ngoại thất, nội thất của MG5 MT cũng chỉ có một số trang bị như ghế bọc nỉ, ghế trước chỉnh cơ 4 hướng, vô lăng chỉnh 2 hướng, tích hợp phím chức năng, màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch, điều hòa điều khiển điện tử và 4 loa.

MG5 MT tại Việt Nam dùng máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm.

Động cơ của mẫu sedan hạng C này là máy xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L với công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số sàn 5 cấp.

Cuối cùng là những trang bị an toàn khá nghèo nàn như phanh đĩa trước, phanh tang trống sau, 2 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và cảm biến lùi.