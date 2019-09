Hơn 5000 xe Hyundai đến tay khách Việt trong "tháng cô hồn"

TC MOTOR vừa chính thức thông báo doanh số tháng 8/2019. Do chịu ảnh hưởng của tháng “cô hồn” nên doanh số xe ôtô Hyundai tại Việt Nam có chiều hướng giảm so với tháng trước. Cụ thể, tháng 8/2019, TC MOTOR bán ra 5.368 xe, giảm gần 19% so với tháng trước đó. Tính hết 8 tháng đầu năm 2019 doanh số cộng dồn đạt 47.792 xe.

Mẫu sedan cỡ B Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất tháng của TC MOTOR, với 1.252 xe bán ra trong tháng, nâng tổng số xe cộng dồn từ đầu năm lên 11.660 xe. Không những vậy, đây cũng là mẫu xe bán chạy nhất của TC MOTOR năm 2019. Theo sát phía sau là Hyundai Grand i10 đạt doanh số 1.231 xe trong tháng 8/2019. Cộng dồn từ đầu năm đạt 11.014 xe. Đây vẫn là cặp đôi ô tô chủ lực mang lại sự thành công cho TC MOTOR tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, các mẫu xe du lịch còn lại của Hyundai cũng sụt giảm doanh số so với tháng trước nhưng không mạnh, và nằm trong tình hình chung của thị trường. Mẫu SUV Hyundai SantaFe lọt top ôtô bán chạy nhất tháng 7 sang tháng 8 bán được 616 xe, nhiều hơn Hyundai Tucson chỉ bán ra 502 chiếc.

Tuy sụt giảm doanh số ôtô du lịch Hyundai nhưng doanh số xe thương mại của TC MOTOR lại có chiều hướng tăng. Tháng 8/2019, TC MOTOR bán ra 672 xe thương mại, tăng gần 20% so với tháng trước đó. Cộng dồn từ đầu năm, hãng đã bán ra 4.984 xe dòng này. Đây là dấu hiệu tích cực đối với mảng kinh doanh xe thương mại của TC MOTOR trong khi thị trường dòng xe này đang có đà sụt giảm.

Bước sang tháng 9/2019, giá bán các mẫu xe Hyundai tại Việt Nam vẫn ổn định, không có sự thay đổi so với tháng trước đó. Mẫu xe có giá bán thấp nhất vẫn là Hyundai Grand i10, từ 315 – 415 triệu đồng. Hyundai SantaFe là mẫu xe đầu bảng, có giá bán cao nhất, từ 995 – 1.245 triệu đồng.