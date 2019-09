Mercedes-Benz ra mắt GLC 300e và GLE 350de hybrid sạc điện

Trước thềm triển lãm ô tô IAA Frankfurt 2019 sắp khai màn tuần này ở Đức, Mercedes-Benz vừa chính thức công bố 2 mẫu xe Plug-in-Hybrid mới là Mercedes GLC 300e 4MATIC mới và GLE 350de 4MATIC. Đây là 2 thành viên mới nhất trong đội hình sản phẩm xe PHEV của Mercedes với mác hiệu EQ Power. Kết hợp những đặc tính ưu việt của dòng xe GLE-Class thế hệ mới, phiên bản GLE 350de 4MATIC còn thân thiện môi trường và cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu nhờ hệ động lực Hybrid sạc điện (PHEV – Plug-in-Hybrid Vehicle) kết hợp giữa động cơ dầu và mô tơ điện. Động cơ diesel I4 2.0 đạt công suất 194 mã lực tại 3.800v/ph và mô-men xoắn cực đại 400Nm trong dải tua 1.600-2.800v/ph, trong khi động cơ điện 100kW có mô-men xoắn 440Nm, đem lại tổng hệ thống đạt 320 mã lực và mô-men 700Nm – giá trị tương đương như mẫu GLC 300e 4MATIC. Tuy nhiên, do kích thước lớn và tự trọng nặng hơn, chiếc GLE 350de 4MATIC cần tới 6,8 giây để tăng tốc 0-100km/h. Nhờ được trang bị bộ pin nguồn 31,2kWh nên GLE 350de 4MATIC có thể đi được quãng đường dài tới 106km ở chế độ hoàn toàn chạy điện, và thậm chí tốc độ đạt tới 160km/h, trong khi của GLC 300e chỉ hơn 130km/h (chế độ thuần điện). Bộ pin nguồn nhỏ gọn, dù đặt bên dưới, nhưng khoang hành lý của chiếc GLE này vẫn có thể đạt tới 1.915 lít khi gập ghế xuống. Phần sau của GLE 350de bố trí ổ sạc điện tương thích cả dòng điện xoay chiều AC và dòng một chiều DC. Ổ sạc điện nằm ở vách thân xe bên trái, đối xứng với nắp bình nhiên liệu (dầu) ở vách thân xe bên phải. Với các trạm sạc DC, bộ pin nguồn có thể sạc trong khoảng 20 phút từ 10-80% hoặc mất khoảng 30 phút từ 10-100% dung lượng. Mẫu crossover-SUV GLC vốn đã rất quen thuộc với khách hàng Việt Nam. Phiên bản Plug-in-Hybrid GLC 300e 4MATIC được hãng xe sang. Với công nghệ hybrid sạc điện (Plug-in-Hybrid), chiếc GLC được hãng cho là thêm nhiều trải nghiệm mới lạ thú vị hơn, bên cạnh việc tăng về sức mạnh và cả tầm hoạt động khi xe chạy chế độ hoàn toàn điện sạch với môi trường. Hệ động lực hybrid trên Mercedes GLC 300e 4MATIC kết hợp giữa động cơ xăng I4 công suất 211 mã lực và mô-men xoắn 350Nm – 2 tham số tương tự như động cơ của bản GLC 250 đang bán tại Việt Nam – kết hợp với một động cơ điện 90 kW nhưng mô-men xoắn tới 440Nm, và bộ pin nguồn 13,5 kWh. Về cơ bản, thiết kế của GLC 300e 4MATIC không khác nhiều lắm so với bản GLC mẫu mới 2020 “facelift” dùng động cơ đốt trong thông thường mới được giới thiệu hồi đầu năm nay. Điểm chú ý là bản hybrid có thêm bộ pin nguồn nhưng nó được thiết kế nhỏ gọn và bố trí khéo léo ở khu vực dưới khoang hành lý và một phần phía trong thân vỏ xe. Một trong những sáng tạo đáng chú ý trên hệ thống hybrid trên Mercedes GLC 300e 4MATIC so với trước đây là việc sử dụng một bộ biến mô tích hợp với bộ ly hợp và đóng vai trò như thiết bị khởi động, đồng thời bổ sung thêm một ly hợp giữa động cơ đốt trong và động cơ điện để linh hoạt chuyển đổi cho vận hành chế độ thuần điện. Video: Mercedes-Benz ra mắt GLC hybrid.

