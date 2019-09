Sếp Việt tặng ôtô Honda Jazz cho nhân viên ngày sinh nhật

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip “Sếp nhà người ta tặng ôtô cho nhân viên trị giá trăm triệu nhân ngày sinh nhật” gây xôn xao cộng đồng mạng. Theo nội dung clip, vị giám đốc chúc mừng sinh nhật nhân viên của mình tại văn phòng, trước sự có mặt của tất cả nhân viên và vị khách mời đặc biệt là nhân một vật nữ chính - tên Thuận. "Anh quyết định dành tặng cô Thuận món quà này để đánh dấu khoảng thời gian hơn 10 năm đã gắn bó với công ty. Anh muốn thay công ty gửi lời cảm ơn em đã dành cả tuổi xuân cho công ty. Thật sự, anh rất trân trọng em, anh muốn các bạn gắn bó với công ty giống như Thuận", vị giám đốc chia sẻ với các nhân viên công ty trước khi trao chìa khóa xe cho nữ nhân viên. Đáp nhận lại tình cảm của lãnh đạo công ty, nữ nhân viên đã đón nhận món qùa và hồi hộp mở ra. Khi món quà được mở ra, nữ nhân viên vui mừng và khá bất ngờ về chiếc chìa khoá xe ôtô được bọc kín, trang trọng trong hôp. Đáng nói, trong chiếc hộp còn có tấm thiệp nhỏ do chính nay giám đốc viết để chúc mừng sinh nhật dành tặng cho nữ nhân viên. "Chúc mừng sinh nhật em! chúc em tuổi mới hạnh phúc, thành công và mãi mãi tiến bước cùng công ty. Hơn ai hết anh muốn anh em mình tiếp tục đến khi chúng ta không còn khả năng lao động. Món quà này không lớn nhưng đánh dấu sự phát triển của công ty và sự cố gắng của em! Em rất xứng đáng". Qua tìm hiểu của PV được biết, nữ nhân viên may mắn được sếp tặng ôtô Honda Jazz làm quà sinh nhật là chị Nguyễn Thị Thuận (SN 9/9/1986, nhân viên Công ty TNHH xuất nhập khẩu Vietgo). Lý do nữ nhân viên nhận được món quà có giá trị vô cùng to lớn và ý nghĩa bởi chị này đã có 11 năm gắn bó với công ty. Honda Jazz là mẫu hatchback hạng B được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và cạnh tranh trực tiếp với Toyota Yaris, Mazda2. Ưu điểm của Jazz chính là thiết kế thời trang cùng khoang cabin linh hoạt sử dụng, tính năng tiện nghi và an toàn vừa đủ cho nhu cầu đi phố, dã ngoại. Đặc biệt Honda Jazz là một trong những mẫu xe thích hợp cho phái nữ lưu thông dễ dàng trong phố. Honda Jazz sở hữu động cơ i-VTEC 4 xi lanh dung tích 1.5L cho công suất tối đa 118 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.600 vòng/phút. Sử dụng hộp số vô cấp CVT với cơ chế G-design tối ưu vận hành và công nghệ Earth Dreams, Honda Jazz có mức tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện tiêu chuẩn là 5,6 lít/100 km. Vào thời điểm ra mắt thị trường Việt Nam, mẫu xe Honda Jazz mới có tới 3 phiên bản cho khách hàng lựa chọn: Jazz V có giá 544 triệu đồng, Jazz VX giá 594 triệu đồng và Jazz RS giá 624 triệu đồng. Chiếc xe mà sếp Việt tặng cho cô nhân viên ngày sinh nhật là phiên bản cao cấp nhất. Video: Giám đốc tặng nhân viên chiếc ôtô Honda Jazz ngày sinh nhật.

