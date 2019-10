Hàng trăm nghìn lượt khách tham quan triển lãm VMS 2019

Theo thống kê của ban tổ chức, chỉ trong 3 ngày đầu mở cửa, Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 (VMS) đã chào đón 100.439 lượt khách tham quan (tính đến hết ngày 25/10), bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, thông tấn báo chí và đông đảo công chúng yêu xe khắp cả nước. Con số này tiếp tục khẳng định sức nóng cũng như uy tín của VMS 2019 khi không thua kém gì so với thống kê của triển lãm năm ngoái. Cụ thể, trong suốt 5 ngày tổ chức, đã có hơn 180.000 khách hàng đến với sự kiện lớn nhất trong năm đối với cộng đồng mê xe và công nghệ tại Việt Nam này.

Triển lãm ôtô Việt Nam 2019 thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.

8h sáng ngày 23/10/2019, chương trình tham quan dành riêng cho báo chí đã chính thức mở màn cho VMS 2019 với phần trình diễn nghệ thuật tại gian hàng của 15 hãng xe danh tiếng: Audi, Ford, Honda, Jaguar, Land Rover, Lexus, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen, Volvo. Hoạt động livestream diễn ra đồng thời trên Fanpage chính thức của sự kiện cũng thu hút tới 54.000 lượt theo dõi, 250 lượt yêu thích, 160 bình luận và 150 lượt chia sẻ, thể hiện sự ủng hộ của công chúng dành cho Triển lãm ô tô Việt Nam 2019.

Năm nay, bên cạnh các hoạt động biểu diễn và trưng bày, các chương trình trải nghiệm công nghệ thức tế ảo VR của Lexus, VinFast và Volkswagen cũng là điểm nhấn của triển lãm khơi gợi lên sự thích thú cho khách tham quan. Ngoài ra, một số mẫu concept xuất hiện tại VMS 2019 cũng là điểm nhấn khiến người dùng không thể bỏ qua.

Năm nay, bên cạnh các hoạt động biểu diễn và trưng bày, các chương trình trải nghiệm công nghệ thức tế ảo VR của Lexus, VinFast và Volkswagen cũng là điểm nhấn của triển lãm.

Ford Việt Nam mang đến mẫu concept của Ford Escape 2020 – mẫu crossover cỡ C sẽ được bán ra thị trường nước ta vào năm sau, Lexus mang đến mẫu xe ý tưởng sử dụng công nghệ của tương lai LF1-Limitless, Toyota Việt Nam cũng không kém cạnh với concept Toyota TJ Cruiser cùng thông điểm “Bảo vệ môi trường vì một Thế giới tốt đẹp hơn”, Mitsubishi Việt Nam phô diễn công nghệ chuyển động tương lai với concept Plug-in Hybrid GT-PHEV. Ngoài ra, khu vực của Mercedes-Benz cũng thu hút với nhữn mẫu xe ứng dụng trí tuệ nhân tạo mới sẽ được thương hiệu “ngôi sao 3 cánh” áp dụng tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới.

Không gian ngoài trời của triển lãm VMS 2019 cũng có nhiều chương trình trải nghiệm lái thử hấp dẫn như Above and Beyond Tour của Land Rover dành cho những khách hàng đam mê off-road với những đường chạy vượt dốc, lội nước, vượt hố,... Bên cạnh đó, tay đua lừng danh với 3 kỷ lục Guiness thế giới – Russ Swift tiếp tục góp mặt, mang tới những màn drift điệu nghệ, mãn nhãn cho người xem.

Các hãng xe tham gia triển lãm cũng tích cực tung ra các khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng nếu mua xe tại sự kiện.

Ngoài ra, triển lãm VMS 2019 còn thu hút sự quan tâm của khách hàng nhờ sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng ví dụ như như nghệ sĩ múa Linh Nga, diễn viên Bình Minh, Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo, rapper Suboi, diễn viên Ngô Thanh Vân, ban nhạc Bức Tường.

Song song với đó, ban tổ chức cũng đặt ra các trò chơi tương tác bằng cách trả lời câu hỏi và tích điểm để có cơ hội nhận được 1 chiếc xe máy điện VinFast Klara, điều hoà và nồi cơm điện tách đường Nagakawa, điện thoại Vsmart Live cùng nhiều phần quà giá trị từ các thương hiệu khác như: Lexus, Volvo, Nissan, Owen, Han coffee, TIGI,... Đồng thời, các hãng xe tham gia triển lãm cũng tích cực tung ra các khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng nếu mua xe tại sự kiện.