Dàn sao Việt đọ dáng xe sang Audi tại triển lãm VMS 2019

Audi tại Việt Nam ra mắt đồng thời 6 mẫu xe mới tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 gồm: A6, A7 Sportback, A8L, Q2, Q3, và Q8. Tất cả các mẫu xe này đều đạt mức xếp hạng cao nhất tại các kỳ kiểm tra an toàn của EuroNCAP, đặc biệt gồm cả mẫu SUV Audi e-tron đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dù về mặt số hóa, độ thoải mái hay tính thể thao - chiếc xe sang Audi A6 mới lịch lãm vẫn minh chứng nó là một thiên tài đa năng trong phân khúc. Đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn cao năm 2019, Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS) đã tặng cho A6 phiên bản mới danh hiệu Top Safety Pick+. Siêu mẫu Bình Minh bên Audi Q8 - thành viên thể thao mới nhất của đại gia đình Audi Q kết hợp sự thanh lịch của một chiếc coupe sang trọng 4 cửa với tính linh hoạt thực dụng của một chiếc SUV cỡ lớn cho cả mục đích kinh doanh và giải trí Tại Mỹ, Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) đã trao giải chiếc xe an toàn hàng đầu 2019 cho Audi Q8. Mẫu Audi Q8 được trưng bày tại VMS 2019 với phiên bản động cơ 3.0 TFSI quattro Mẫu xe sang Audi A8L mới lại là quán quân của danh hiệu “2018 World luxury Car” tại New York International Auto Show, Audi A8L quattro mới mà mẫu xe tinh hoa dẫn đầu của thương hiệu Audi Từ thiết kế cho tới việc sử dụng những vật liệu tốt nhất, trình độ thủ công hoàn hảo và trang bị những công nghệ mới nhất mang lại cảm giác thoải mái tuyệt đối khi lái, đây là mẫu xe tốt nhất của Audi và sẽ có mặt tại Việt Nam. Audi Q7 là mẫu xe thu hút nhiều nghệ sỹ, bởi khoang xe rộng rãi "chứa được cả tủ đồ", đồng thời trang bị nhiều công nghệ đỉnh cao của dòng fullsize SUV Điểm nổi bật của Audi tại VMS 2019 là khách tham quan sẽ được khám phá những mẫu xe mới của Audi được trang bị đèn LED ma trận phía trước, dải đèn OLED phía đuôi xe, các màn hình cảm ứng MMI với phản hồi xúc giác bên trong, thiết kế nội thất tuyệt vời với trang bị tiêu chuẩn Bang & Olufsen âm thanh 3D đẳng cấp trên một vài mẫu xe của Audi Tất cả các xe Audi đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh quattro với phiên bản quattro ultra thế hệ mới nhất. Động cơ TFSI 2.0 đã được vinh danh giải “International Engine of the Year 2019” tại Đức dành cho những động cơ có công suất từ 150 tới 250 mã lực. Với phong cách lái bình thường, động cơ TFSI 2.0 kết hợp sự hiệu quả của động cơ phân khối nhỏ và sự năng động của động cơ lớn ở tốc độ thể thao. Cách trang bị này tương tự cho các động cơ 1.5 TFSI và 1.0 TFSI mới Video: Gian trưng bày Audi tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019.

Audi tại Việt Nam ra mắt đồng thời 6 mẫu xe mới tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019 gồm: A6, A7 Sportback, A8L, Q2, Q3, và Q8. Tất cả các mẫu xe này đều đạt mức xếp hạng cao nhất tại các kỳ kiểm tra an toàn của EuroNCAP, đặc biệt gồm cả mẫu SUV Audi e-tron đầu tiên chạy hoàn toàn bằng điện. Dù về mặt số hóa, độ thoải mái hay tính thể thao - chiếc xe sang Audi A6 mới lịch lãm vẫn minh chứng nó là một thiên tài đa năng trong phân khúc. Đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn cao năm 2019, Viện bảo hiểm an toàn đường cao tốc (IIHS) đã tặng cho A6 phiên bản mới danh hiệu Top Safety Pick+. Siêu mẫu Bình Minh bên Audi Q8 - thành viên thể thao mới nhất của đại gia đình Audi Q kết hợp sự thanh lịch của một chiếc coupe sang trọng 4 cửa với tính linh hoạt thực dụng của một chiếc SUV cỡ lớn cho cả mục đích kinh doanh và giải trí Tại Mỹ, Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) đã trao giải chiếc xe an toàn hàng đầu 2019 cho Audi Q8. Mẫu Audi Q8 được trưng bày tại VMS 2019 với phiên bản động cơ 3.0 TFSI quattro Mẫu xe sang Audi A8L mới lại là quán quân của danh hiệu “2018 World luxury Car” tại New York International Auto Show, Audi A8L quattro mới mà mẫu xe tinh hoa dẫn đầu của thương hiệu Audi Từ thiết kế cho tới việc sử dụng những vật liệu tốt nhất, trình độ thủ công hoàn hảo và trang bị những công nghệ mới nhất mang lại cảm giác thoải mái tuyệt đối khi lái, đây là mẫu xe tốt nhất của Audi và sẽ có mặt tại Việt Nam. Audi Q7 là mẫu xe thu hút nhiều nghệ sỹ, bởi khoang xe rộng rãi "chứa được cả tủ đồ", đồng thời trang bị nhiều công nghệ đỉnh cao của dòng fullsize SUV Điểm nổi bật của Audi tại VMS 2019 là khách tham quan sẽ được khám phá những mẫu xe mới của Audi được trang bị đèn LED ma trận phía trước, dải đèn OLED phía đuôi xe, các màn hình cảm ứng MMI với phản hồi xúc giác bên trong, thiết kế nội thất tuyệt vời với trang bị tiêu chuẩn Bang & Olufsen âm thanh 3D đẳng cấp trên một vài mẫu xe của Audi Tất cả các xe Audi đều được trang bị hệ dẫn động 4 bánh quattro với phiên bản quattro ultra thế hệ mới nhất. Động cơ TFSI 2.0 đã được vinh danh giải “International Engine of the Year 2019” tại Đức dành cho những động cơ có công suất từ 150 tới 250 mã lực. Với phong cách lái bình thường, động cơ TFSI 2.0 kết hợp sự hiệu quả của động cơ phân khối nhỏ và sự năng động của động cơ lớn ở tốc độ thể thao. Cách trang bị này tương tự cho các động cơ 1.5 TFSI và 1.0 TFSI mới Video: Gian trưng bày Audi tại Triển lãm Ô tô Việt Nam 2019.