BYD Sealion 07 từ 27.500 USD kèm gói “God's Eye” C

Vào ngày 2/3 vừa qua, BYD chính thức ra mắt Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 2025 mới, có “God's Eye” C (còn gọi là DiPilot 100) và hệ thống máy bay không người lái thông minh Lingyuan. Mức giá xe BYD Sealion 07 DM-i dự kiến từ 200.000 đến 250.000 nhân dân tệ (27.500 - 34.300 USD). Hệ thống “Lingyuan” được chia thành phiên bản thay pin và phiên bản sạc nhanh, do BYD và DJI cùng phát triển. Hệ thống này sử dụng giải pháp bãi đáp trực thăng có thể thu vào gắn trên xe đầu tiên trên thế giới, tích hợp mô-đun định vị máy bay không người lái gắn trên xe Camera trên nóc xe độ nét cao 4K và tay cầm chế độ kép tùy chỉnh để cất cánh và hạ cánh động, quay trở lại cabin chỉ bằng một nút bấm, lưu trữ cảnh quay và sạc nhanh, theo quan chức này. Phiên bản thay thế pin chủ yếu được lắp trên thương hiệu Yangwang trong khi phiên bản sạc nhanh chủ yếu được lắp trên dòng Dynasty, dòng Ocean, thương hiệu Denza và thương hiệu Fang Cheng Bao (FCB). Phiên bản sạc nhanh có giá 16.000 nhân dân tệ (2.200 đô la) và lô xe đầu tiên được trang bị hệ thống này bao gồm FCB Bao 8, Tai 3, Denza N9, Sealion 07 DM-i và Tang L. Hiện tại, phiên bản FCB Bao 8 có giá 395.800 – 423.800 nhân dân tệ (54.400 – 58.200 đô la). Được định vị là xe SUV cỡ trung đến lớn, BYD Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition cao cấp có kích thước thân xe là 4880/1920/1750 mm và chiều dài cơ sở là 2820 mm. Hệ thống lái xe thông minh “God's Eye” C được hỗ trợ thông qua lidar trên nóc xe, có thể thực hiện dẫn đường trong thành phố, dẫn đường trên đường cao tốc và hỗ trợ đỗ xe. So với hệ thống lái xe hỗ trợ cấp độ 2 chỉ có thể được kích hoạt trên đường cao tốc, hệ thống này bao phủ nhiều tình huống hơn và có thể tự động điều hướng đèn giao thông, chướng ngại vật và vượt xe trong môi trường đô thị thành phố. Cả hai phiên bản dẫn động hai bánh và bốn bánh đều được cung cấp. Phiên bản dẫn động bốn bánh có tên là Sealion 07 DM-p. Đây là lần đầu tiên phiên bản DM-p xuất hiện kể từ khi công nghệ DM thế hệ thứ năm 5.0 của BYD được phát hành, được cung cấp năng lượng bởi hệ thống hybrid cắm điện bao gồm động cơ 1,5T và hai động cơ điện. Công suất cực đại của động cơ là 115 kW (154 mã lực), công suất cực đại của động cơ trước là 200 kW (268 mã lực) và công suất cực đại của động cơ sau là 150 kW (201 mã lực). Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h có thể là 4,7 giây. Video: Ra mắt Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 2025.

Vào ngày 2/3 vừa qua, BYD chính thức ra mắt Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 2025 mới, có “God's Eye” C (còn gọi là DiPilot 100) và hệ thống máy bay không người lái thông minh Lingyuan. Mức giá xe BYD Sealion 07 DM-i dự kiến từ 200.000 đến 250.000 nhân dân tệ (27.500 - 34.300 USD). Hệ thống “Lingyuan” được chia thành phiên bản thay pin và phiên bản sạc nhanh, do BYD và DJI cùng phát triển. Hệ thống này sử dụng giải pháp bãi đáp trực thăng có thể thu vào gắn trên xe đầu tiên trên thế giới, tích hợp mô-đun định vị máy bay không người lái gắn trên xe Camera trên nóc xe độ nét cao 4K và tay cầm chế độ kép tùy chỉnh để cất cánh và hạ cánh động, quay trở lại cabin chỉ bằng một nút bấm, lưu trữ cảnh quay và sạc nhanh, theo quan chức này. Phiên bản thay thế pin chủ yếu được lắp trên thương hiệu Yangwang trong khi phiên bản sạc nhanh chủ yếu được lắp trên dòng Dynasty, dòng Ocean, thương hiệu Denza và thương hiệu Fang Cheng Bao (FCB). Phiên bản sạc nhanh có giá 16.000 nhân dân tệ (2.200 đô la) và lô xe đầu tiên được trang bị hệ thống này bao gồm FCB Bao 8, Tai 3, Denza N9, Sealion 07 DM-i và Tang L. Hiện tại, phiên bản FCB Bao 8 có giá 395.800 – 423.800 nhân dân tệ (54.400 – 58.200 đô la). Được định vị là xe SUV cỡ trung đến lớn, BYD Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition cao cấp có kích thước thân xe là 4880/1920/1750 mm và chiều dài cơ sở là 2820 mm. Hệ thống lái xe thông minh “God's Eye” C được hỗ trợ thông qua lidar trên nóc xe, có thể thực hiện dẫn đường trong thành phố, dẫn đường trên đường cao tốc và hỗ trợ đỗ xe. So với hệ thống lái xe hỗ trợ cấp độ 2 chỉ có thể được kích hoạt trên đường cao tốc, hệ thống này bao phủ nhiều tình huống hơn và có thể tự động điều hướng đèn giao thông, chướng ngại vật và vượt xe trong môi trường đô thị thành phố. Cả hai phiên bản dẫn động hai bánh và bốn bánh đều được cung cấp. Phiên bản dẫn động bốn bánh có tên là Sealion 07 DM-p. Đây là lần đầu tiên phiên bản DM-p xuất hiện kể từ khi công nghệ DM thế hệ thứ năm 5.0 của BYD được phát hành, được cung cấp năng lượng bởi hệ thống hybrid cắm điện bao gồm động cơ 1,5T và hai động cơ điện. Công suất cực đại của động cơ là 115 kW (154 mã lực), công suất cực đại của động cơ trước là 200 kW (268 mã lực) và công suất cực đại của động cơ sau là 150 kW (201 mã lực). Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h có thể là 4,7 giây. Video: Ra mắt Sealion 07 DM-i Intelligent Driving Edition 2025.