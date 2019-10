Nissan đem cả dàn xe nâng cấp mới đến triển lãm VMS 2019

Theo đó, chủ đề mà hãng xe Nissan tham dự Triển lãm ô tô Việt Nam – Vietnam Motor Show 2019 (VMS) năm nay là thông điệp về công nghệ “Nissan Intelligent Mobility” (tạm dịch: Chuyển động thông minh Nissan) với 3 giá trị cốt lõi, bao gồm: Lái xe thông minh, năng lượng thông minh và kết nối thông minh. Đây cũng chính là định hướng mà tập đoàn Nissan toàn cầu đang theo đuổi nhằm mang tới cho khách hàng những trải nghiệm sau vô-lăng thú vị nhất. Trong khuôn khổ Vietnam Motor Show 2019 năm nay, Nissan Việt Nam mang tới trưng bày tại triển lãm 4 mẫu xe trọng điểm bao gồm X-Trail V-Series; Sunny XV-Premium; Terra... Mặc dù sự xuất hiện của những mẫu xe ôtô Nissan tại triển lãm VMS 2019 không phải hoàn toàn mới, nhưng đây đều là những phiên bản nâng cấp đang bán ra trên thị trường Việt Nam, đáng chú ý nhất chính là phiên bản đặc biệt của mẫu xe bán tải danh tiếng Navara. Nissan Navara Black Editon 2019 là mẫu xe mới duy nhất trong gian hàng của Nissan Việt Nam tại VMS năm nay. So với phiên bản tiêu chuẩn, xe sở hữu một số tinh chỉnh nhẹ về trang bị, hỗ trợ người lái đắc lực hơn trên những cung đường gập ghềnh, khó khăn. Sự khác biệt về ngoại hình giữa phiên bản đặc biệt Black Editon và phiên bản tiêu chuẩn chỉ đến từ một số chi tiết dán decal màu tương phản cam-đen ở đầu và thân xe. Ngoài ra, một số chi tiết như bộ lưới tản nhiệt, tay nắm cửa, ốp gương, bộ mâm hợp kim 18 inch đều đã được Nissan nâng cấp mới trên bản Black Edition. Từ đó, về tổng thể ngoại thất, Navara Black Edition mang tới cái nhìn sắc nét, thể thao và dữ dội hơn hẳn so với các phiên bản tiêu chuẩn của dòng xe này. Bên trong khoang nội thất, Navara Black Editon sở hữu hệ thống màn hình giải trí 8 inch cùng các tích hợp với điện thoại, một màn hình hỗ trợ hiển thị 3D, ghế bọc da có nhớ với đường chỉ khâu tương phản… Về trang bị, xe vẫn tiếp tục mang trong mình loạt công nghệ hỗ trợ người lái đắc lực như hệ thống chuyển động thông minh của Nissan, ABS, EDB, hệ thống cân bằng điện tử VDC, hệ thống hạn chế trơn trượt ABLS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc… Về truyền động, mẫu xe bán tải Nissan Navara Black Editon 2019 mới sẽ được trang bị khối động cơ dầu 2.5L cùng hộp số tự động 7 cấp. Đi kèm với đó còn là hệ thống gài cầu chủ động giúp việc di chuyển và chinh phục các cung đường khó khăn trở nên dễ dàng hơn. Mẫu xe Nissan Terra luôn nằm trong danh sách các sản phẩm bán chạy nhất của Nissan. Chiếc SUV xuất hiện trong gian hàng của Nissan với những đường nét cơ bắp và thể thao, phần đầu xe nhiều góc cạnh hơn, kết hợp cùng các đèn pha và đèn định vị dạng LED, thiết kế lưới tản nhiệt mạ crôm đặc trưng; đuôi xe cũng tiếp tục đi theo ngôn ngữ thiết kế thể thao. Là đối thủ của Toyota Fortuner và Chevrolet Trailblazer, Nissan Terra mới nhất tự tin với 7 chỗ ngồi thoải mái. Xe được trang bị khá nhiều công nghệ hỗ trợ lái và an toàn mới nhất hiện nay và được trang bị khối động cơ 2.5 lít 4 xy-lanh thẳng hàng, cho công suất 166 mã lực và 241 Nm mô men xoắn cực đại. Động cơ được ghép nối với hộp tự động 7 cấp với chế độ chỉnh tay và hệ dẫn động 2 cầu. Nissan Sunny luôn được đánh giá cao bởi sự nhỏ gọn, bền bỉ đậm chất Nhật Bản, khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội cùng khoang nội thất rộng rãi nhất trong phân khúc. Sunny XV-Premium sở hữu một cái nhìn tổng thể gọn gàng hơn, tinh tế và thể thao hơn với các đèn pha đã được tinh chỉnh, đèn định vị ngày LED đặt ở hốc gió hai bên, cản sốc cứng cáp có thêm viền đỏ đem lại cảm giác khỏe khoắn, năng động, viền đỏ tiếp tục được Nissan sử dụng ở quanh xe. Phiên bản Nissan Sunny mới được trang bị thêm những tính năng an toàn như: cảm biến lùi, đèn báo rẽ tích hợp trên gương chiếu hậu, camera lùi, màn hình kết nối điện thoại thông minh, giúp người lái an tâm và thoải mái trên mỗi hành trình. Xe sở hữu khối động cơ 1.5 lít 4 xi-lanh, cho ra 99,3 mã lực và 134Nm mô-men xoắn cực đại. Sức mạnh được gửi đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Nissan X-Trail V-Series là mẫu xe nằm trong nỗ lực của Nissan nhằm thúc đẩy doanh số của mẫu xe này tại Việt Nam. Xe sở hữu một loạt công nghệ tiên tiến như hệ thống Kiểm soát khung gầm chủ động với ba công nghệ kết hợp: Hệ thống kiểm soát lái chủ động (ARC), Hệ thống kiểm soát phanh động cơ chủ động (AEB) và Hệ thống kiểm soát vào cua chủ động (ATC). Tại thị trường ôtô Việt Nam, X-Trail V-series mới cũng có 2 tùy chọn động cơ 2.0L và 2.5L như phiên bản cũ, trong đó động cơ 2.0L cho ra công suất 142 mã lực và mô-men xoắn 200 Nm, còn động cơ 2.5L có công suất 169 mã lực và mô-men xoắn 233 Nm. Cả hai phiên bản động cơ đều kết hợp với hộp số vô cấp Xtronic-CVT. Video: Nissan Navara Black Edition A-IVI tại VMS 2019.

