Nguyên nhân nào khiến ôtô điện hao pin dù không di chuyển?

Theo đó, lỗi không tháo chốt dây an toàn là một trong những nguyên nhân khiến ôtô điện nhanh hao pin. Việc này thường xảy ra đối với những khách hàng mới sử dụng ô tô điện.

Thực tế là nhiều khách hàng không dùng dây đai an toàn nên thường cắm giả dây đai an toàn hoặc cài dây an toàn ra sau lưng nhằm đánh lừa hệ thống cảnh báo của xe. Khi chốt đai an toàn vẫn cắm thì xe sẽ không tắt máy hoàn toàn, lúc này một số hệ thống vẫn hoạt động nên sẽ làm ôtô điện hao pin hoặc hết bình ắc-quy 12V dù không di chuyển.