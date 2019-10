Xe siêu rẻ Hyundai i10 2020 mới thay đổi những gì?

Hãng xe Hàn Quốc cho biết Hyundai i10 2020 mới được thiết kế đậm nét hơn bên ngoài và thông minh hơn bên trong. Dù vẫn dùng động cơ cũ, i10 thế hệ thứ ba được trang bị hộp số bán tự động mới, thêm nhiều tính năng an toàn. Mẫu xe giá rẻ Hyundai i10 2020 vẫn giữ nét quen thuộc, tất nhiên đã có sự đổi mới. Kiểu đèn pha cụp về phía sau được làm mới với đường viền sắc nét hơn. Giữa hai đèn LED chạy ban ngày không còn phần lưới tản nhiệt như cũ. Lưới tản nhiệt chính vẫn giữ nguyên nhưng phía trên và dưới được nới rộng, tích hợp đèn LED chạy ban ngày. Hyundai mô tả nội thất i10 mới trẻ trung hơn. Thực tế cũng cho thấy điều này. Hãng xe Hàn đã bỏ kiểu thiết kế rối rắm khu vực trung tâm, giống như đã làm với các mẫu xe cỡ lớn. Ngoài ra, màn hình chữ nhật với khe gió tròn hai bên được thay bằng màn hình với khe gió hình chữ nhật phía dưới mang lại giá trị thẩm mỹ cao hơn. Bộ phận điều khiển điều hòa đặt ngay dưới khe gió giúp thao táo thuận tiện hơn. Ngay bên dưới là hai cổng USB và hộc nhỏ đựng đồ. Kiểu kết hợp màn hình thông tin giải trí với cụm đồng hồ cũng khác trước. Có vẻ Hyundai muốn sao chép thiết kế trên xe sang bằng cách gắn cụm đồng hồ và màn hình thông tin giải trí thành một khối. Bảng táp lô kết hợp màu đen với xám trắng, trông ưa nhìn hơn nhưng vẫn mang cảm giác nhựa rẻ tiền. Tất nhiên, không tránh khỏi điều đó xét trên phân khúc và giá bán i10. Dù sao, xe cũng không mang lại cảm giác sang trọng như cách nói của nhà sản xuất. Về công nghệ, hệ thống thông tin giải trí 8 inch trên i10 mới lớn nhất phân khúc, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hatchback mới còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại như xe Hyundai cỡ lớn nhưng đều ở dạng tùy chọn. Trong số này phải kể tới camera phía sau, sạc không dây, và nền tảng kết nối Connected Car. Diện tích khoang hành lý vẫn như bản cũ với 252 lít. Mặc dù không rộng nhất phân khúc, khoang hành lý i10 mới vẫn ngang ngửa Picanto (255 lít), và rộng hơn Toyota Aygo (168 lít).Hyundai i10 thế hệ thứ ba có hai tùy chọn động cơ, không đổi so với bản hiện tại. Bản tiêu chuẩn được trang bị động cơ 3 xi-lanh 1.0L công suất 66 mã lực, mô-men xoắn 96 Nm, tăng 1 mã lực và 2 Nm so với bản hiện tại. Cả hai động cơ này đều có trên Kia Picanto nhưng với mô-men lớn hơn. Cụ thể, động cơ 1.2L trên Picanto có mô-men xoắn 122 Nm, cao hơn 4 Nm so với i10 hiện tại. Hyundai khoe i10 mới an toàn nhất phân khúc. Thực tế, mẫu xe này được trang bị gói tính năng an toàn SmartSense mới nhất của hãng xe Hàn Quốc. SmartSense gồm trợ giúp tránh va chạm trước và hỗ trợ đèn pha. Tính năng tránh va chạm trước có thể phát hiện phương tiện và người đi bộ trước mũi xe nhờ camera đa chức năng. Trong khi hỗ trợ đèn pha tự động chuyển giữa cos và pha, tránh làm lóa mắt phương tiện ngược chiều. Người mua có thể chọn thêm các tính năng an toàn như trợ giúp giữ làn, cảnh báo tài xế mất tập trung và cảnh báo giới hạn tốc độ thông minh. Video: Xem chi tiết xe cỡ nhỏ Hyundai i10 2020 mới.

