Ford Territory, Ranger và Everest tại Việt Nam giảm hơn 100 triệu đồng

Video: Đánh giá SUV Ford Everest thế hệ mới tại Việt Nam.

Trong tháng 8/2023 vừa qua, thị trường ôtô Việt Nam chưa có dấu hiệu khởi sắc khi doanh số tiếp tục giảm xuống do tác động của tháng 7 Âm lịch và suy thoái kinh tế. Để kích cầu mua sắm trong tháng 9 này, nhiều hãng xe đã tung ra các chương trình khuyến mại mới. Ford Việt Nam là một trong số đó.

Theo thông tin trên trang chủ, Ford Việt Nam giảm giá 3 mẫu xe là Territory, Ranger và Everest. Trong đó, Ford Territory và Everest được khuyến mại ở mọi phiên bản. Riêng Ford Ranger chỉ được khuyến mại của phiên bản Wildtrak cao cấp nhất. Ford Việt Nam ưu đãi cho 3 mẫu xe chủ lực là Territory, Ranger và Everest, cao nhất lên đến hơn 100 triệu đồng.

Cụ thể, Ford Territory bản Trend 1.5 AT tiêu chuẩn được ưu đãi giảm giá 50 triệu đồng. Con số tương ứng ở 2 bản Titanium 1.5 AT và Titanium X 1.5 AT lần lượt là 73 triệu và 65 triệu đồng. Chương trình có hiệu lực từ ngày 01/09/2023 tới ngày 30/09/2023.

Với Ford Everest giảm giá cho cả 5 phiên bản, bao gồm Ambiente, Sport, Titanium, Titanium Plus và Wildtrak, đều là 55 triệu đồng. Chương trình này cũng có hiệu lực từ ngày 01/09/2023 tới ngày 30/09/2023.

Trong khi đó, Ford Ranger Wildtrak được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ trong thời gian từ ngày 09/09/2023 tới ngày 30/09/2023. Cộng thêm ưu đãi của Chính phủ dành cho xe sản xuất, lắp ráp trong nước, mẫu xe bán tải này sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ.

Ford Ranger Wildtrak hiện có giá 979 triệu đồng. Với ưu đãi 100% lệ phí trước bạ, khách hàng có thể tiết kiệm số tiền từ 98 - 117 triệu đồng, tùy tỉnh, thành đăng ký.

Chương trình ưu đãi trong tháng 9 của Ford Việt Nam

Hiện Territory, Ranger và Everest đều là những mẫu xe chủ lực của Ford Việt Nam . Trong tháng 8/2023 vừa qua, Ford Territory là mẫu xe đứng thứ 3 trong phân khúc SUV cỡ C với doanh số 507 xe. Tuy nhiên, cộng dồn 8 tháng đầu năm nay, mẫu xe này lại đứng thứ 2 trong phân khúc, chỉ sau Mazda CX-5, nhờ doanh số 4.666 xe.

Trong khi đó, cả Ford Ranger và Everest đều là những mẫu xe đứng đầu phân khúc. Cụ thể, Ford Everest đạt doanh số 668 xe trong tháng 8/2023 và con số tương ứng của Ranger là 1.113 xe.

Doanh số cộng dồn của thương hiệu Ford trong tháng 8 vừa qua đạt 2.795 xe, giảm 11,2% so với tháng 7/2023 theo xu hướng chung của cả thị trường.