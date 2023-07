Hàng trăm xe Ford Ranger có mặt tại Lễ hội bán tải Việt Nam 2023

Ford Việt Nam mới đây đã vinh dự đồng hành cùng Lễ hội Bán tải Việt Nam 2023 diễn ra tại Nam Hội An, miền Trung Việt Nam trong hai ngày 15-16/07/2023.

Hàng trăm xe Ford Ranger tải đổ về Lễ hội bán tải Việt Nam 2023.

Lễ hội lần này có sự tham dự của hơn 1,000 thành viên các câu lạc bộ bán tải trên toàn quốc và hàng trăm khách hàng sử dụng dòng xe Ford Ranger với đa dạng các phiên bản... các hoạt động lần này được xem là có quy mô lớn nhất và sôi động nhất từ trước đến nay.

Lễ hội Bán tải lớn nhất năm đã quay trở lại

Từ những ngày đầu, Lễ hội Bán tải đã trở thành món ăn tinh thần và sân chơi bổ ích của cộng đồng người sử dụng xe bán tải trên toàn quốc với sự phối hợp tổ chức của 3 hội chơi bán tải lớn gồm Pickup Vietnam Club (PVC), Pickup and Friends (PNF) và Pickup Danang Club (PDC). Sự kiện được diễn ra hằng năm theo từng chủ đề khác nhau với mục đích gắn kết, giao lưu, gặp gỡ để xây dựng một cộng đồng vững mạnh và phát triển bền vững.

Gián đoạn sau 2 năm do khó khăn của dịch bệnh và sự suy thoái kinh tế, Lễ hội Bán tải lớn nhất năm của cộng đồng bán tải 3 miền chính thức quay trở lại với chủ đề “Grow up together – Lớn mạnh cùng nhau” – chung tay xây dựng một cộng đồng xe bán tải đoàn kết, văn minh và thân thiện, từng bước lan toả tinh thần đam mê xe bán tải đến cộng đồng xe hơi Việt Nam.

Với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, lễ hội bao gồm các hoạt động giao lưu thi đấu đa dạng như lái xe vượt địa hình, đua xuồng hơi, đua motorcross.

Điểm mới trong lễ hội năm nay là chương trình hướng dẫn lái xe an toàn, chia sẻ các kỹ năng lái offroad (DSFL) và hướng dẫn sơ cứu cấp cứu “An toàn cho người sơ cứu và an toàn cho người bị nạn”. Qua đó, các thành viên tham dự lễ hội không chỉ được thoả mãn niềm đam mê xe bán tải mà còn được cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết chinh phục trên địa hình offroad và các kỹ năng cơ bản về sơ cứu cấp cứu đảm bảo lái xe an toàn và hiệu quả.

Hướng tới phát triển cộng đồng xe bán tải bền vững

Cộng đồng xe bán tải là nơi quy tụ những chủ xe có cùng đam mê mãnh liệt với xe bán tải và những hành trình khám phá. Đến nay, các câu lạc bộ bán tải toàn quốc không chỉ thành công trong việc xây dựng một cộng đồng cùng chung sở thích mà còn duy trì tinh thần đoàn kết, văn minh và tôn trọng kỷ luật giữa các thành viên.

Tuy nhiên, cộng đồng không chỉ hoạt động với mục đích duy nhất là chia sẻ kiến thức về sản phẩm, kinh nghiệm lái xe an toàn hay những cung đường truyền cảm hứng. Hơn tất cả, họ là những người tiên phong trong các công tác hỗ trợ nhóm người yếu thế.

Cộng đồng bán tải đã triển khai nhiều hoạt động xã hội như nấu cháo phục vụ các bệnh viện vùng cao, quyên góp thùng nước cải tạo các lớp học trên sông cho trẻ em Việt sinh sống ở Biển Hồ Campuchia, xây dựng không gian công cộng nhằm cải thiện đời sống cho người lao động tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, biến đổi xe Ford Ranger thành phương tiện cứu trợ lưu động đảm bảo chuyên chở nhu yếu phẩm tới đồng bào trong thời điểm đại dịch.

Hành trình triển khai các hoạt động trên luôn có sự đồng hành của Ford Việt Nam bởi tinh thần của cộng đồng xe bán tải tương đồng với triết lý “Live the Ranger Life” của Ford được lấy cảm hứng từ chính cộng đồng chủ xe Ranger và sau này được phát triển nhằm tôn vinh lối sống và sức mạnh tiềm ẩn bên trong mỗi người chủ sở hữu.

Hiện nay, hơn 80% thành viên thuộc cộng đồng xe bán tải toàn quốc đang sử dụng Ranger và Ranger Raptor. Nhằm hướng tới phát triển cộng đồng xe bán tải bền vững, Ford Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp với cộng đồng xe bán tải phát triển các sáng kiến xã hội thiết thực và hiệu quả.

Bên cạnh tăng cường kết nối sức mạnh cộng đồng xe bán tải, Ford Việt Nam sẽ không ngừng tận dụng các thế mạnh sẵn có để giữ vững lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm chủ lực và kiến tạo chỗ đứng cho sản phẩm mới. Đồng thời, Ford Việt Nam tích cực nâng cao chất lượng dịch vụ, không ngừng cải thiện quy trình, tích hợp các ứng dụng công nghệ để đem đến cho các chủ xe Ford trải nghiệm khách hàng trọn vẹn từ quá trình tìm hiểu, mua hàng cho đến khi sở hữu và sử dụng.