Ford Territory vừa ra mắt 2 tháng đã chiếm ngôi "vua phân khúc" C-SUV

Khép lại năm 2022, Ford Việt Nam ghi nhận doanh số ấn tượng với tổng cộng 28.847 xe bàn giao tới tay khách hàng. Kết quả này đã cho thấy sự tăng trưởng 22% so với năm 2021. Chỉ trong năm 2022, Ford Việt Nam ra mắt thành công 5 sản phẩm mới, bất chấp các thách thức về kinh tế và nguồn cung sau đại dịch. Và hiện tại, phần lớn các sản phẩm của hãng đều đang dẫn đầu các phân khúc. Trong số các sản phẩm ra mắt trong năm vừa qua, Ford Territory 2023 mới là một “gương mặt” sáng giá. Dù mới chỉ được ra mắt vào tháng 11/2022, tân binh này đã cho thấy sức hút của mình tại thị trường Việt Nam. Trong 2 tháng cuối năm, Territory đã mang về doanh số 2.059 xe, chiếm khoảng 14% thị phần của phân khúc SUV cỡ C vốn khá đông đúc với nhiều đối thủ đáng gờm như Honda CR-V, Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson. Riêng trong tháng 12/2022, Ford đã bàn giao 1.002 xe Territory đến tay khách hàng. Khác với các đàn anh Everest và Ranger; Ford Territory khoác lên mình diện mạo bắt mắt theo xu hướng trẻ trung, thời thượng rất phù hợp với đối tượng người dùng trẻ tuổi. Theo thương hiệu Mỹ, ngôn ngữ thiết kế trên Territory hoàn toàn mới thể hiện dòng chảy sức mạnh dồi dào năng lượng. Territory được trang bị động cơ EcoBoost 1.5 lít, tương đương với động cơ 2.0 thông thường của Ford, sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn cực đại 260 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, cho phép xe có thể đạt tốc độ tối đa 180 km/h. Ngoài ra, xe còn được trang bị tới 4 chế độ lái, bao gồm: Eco, Normal, Sport và Mountain; giúp tăng cường khả năng vận hành linh hoạt của xe: tiết kiệm khi sử dụng thường ngày và tối đa sức mạnh khi vận hành địa hình. Không chỉ được ưu ái với hệ thống động cơ - hộp số mới, mẫu xe SUV Ford Territory 2023 còn được trang bị công nghệ an toàn Co-Pilot 360 tiên tiến, gồm: hỗ trợ đỗ xe tự động, camera 360 độ Hệ thống cảnh báo điểm mù kết hợp cảnh báo phương tiện cắt ngang, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng với tính năng dừng và đi, hệ thống cảnh báo va chạm kết hợp với phanh tự động khẩn cấp, hệ thống cảnh báo va chạm khi mở cửa. Hiện tại, Territory 2023 đang được bán tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản gồm tiêu chuẩn Trend giá 830 triệu, bản tầm trung Titanium 930 triệu và bản cao cấp Titanium X giá 965 triệu đồng. Video: Đánh giá Ford Territory tại Việt Nam.

