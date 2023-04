Ford Việt Nam chính thức tăng giá hàng loạt mẫu xe "hàng hot"

Bên cạnh loạt chương trình ưu đãi giảm giá mạnh nhằm kích cầu tiêu dùng thì thị trường ôtô Việt Nam cũng đã chứng kiến loạt thương hiệu điều chỉnh giá bán xe theo hướng tăng từ đầu năm đến nay. Đơn cử như MG, Mercedes-Benz, Toyota, Porsche hay Volkswagen. Và mới đây nhất là Ford Việt Nam.

Cụ thể, ngay từ đầu tháng 4/2023, Ford Việt Nam chính thức điều chỉnh giá bán của loạt xe trong chuỗi sản phẩm với mức tăng từ 4 - 40 triệu đồng. Trong đó, "tân binh" vừa gia nhập thị trường Ford Territory điều chỉnh tăng 10 triệu đồng đối với bản Titanium và tăng 19 triệu đồng với bản Titanium X.

Riêng bản tiêu chuẩn Trend vẫn giữ nguyên mức giá cũ là 822 triệu đồng. Như vậy, sau lần điều chỉnh mới nhất, giá bán xe Ford Territory sẽ nằm trong khoảng từ 822 - 954 triệu đồng.

Việc tăng giá xe Ford Territory là điều không quá bất ngờ khi ngay tại thời điểm ra mắt vào tháng 10/2022, đại diện hãng đã cho biết đây là mức giá ưu đãi dành cho khách hàng Việt. Mặc dù vậy, giá niêm yết của mẫu CUV hạng C này vẫn đang rất cạnh tranh so với loạt đối thủ cùng phân khúc như Mazda CX-5, Hyundai Tucson hay Honda CR-V....

Mẫu SUV 7 chỗ "ăn khách" nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại - Ford Everest điều chỉnh giá theo hướng tăng từ 12 – 16 triệu đồng, tuỳ phiên bản. Trong đó, bản Titanium+ 2.0L AT 4x4 tăng 16 triệu đồng, đưa giá xe lên 1,468 tỷ đồng, bản Titanium 2.0L AT 4x2 tăng 13 triệu đồng, giá mới sẽ là 1,299 tỷ đồng, bản Sport 2.0L AT 4x2 tăng 12 triệu đồng, lên mức 1,178 tỷ đồng. Bản Ambient 2.0L AT 4x2 sẽ giữ nguyên giá cũ 1,099 tỷ đồng.

Mức tăng cao nhất trong đội hình sản phẩm của Ford ở đợt điều chỉnh giá bán lần này là Ford Explorer với 40 triệu đồng. Sau điều chỉnh, giá niêm yết của Explorer nằm ở mức 2,439 tỷ đồng. Mẫu xe này hiện được phân phối tại Việt Nam với một phiên bản.

Đây là lần tăng giá thứ 2 của Ford Explorer khi giá niêm yết xe hồi tháng 1/2022 nằm ở mức 2,366 tỷ đồng. Hiện Explorer đang được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ, cạnh tranh với các đối thủ như Volkswagen Teramont hay Hyundai Palisade.

Ngoài ra, Ford Việt Nam còn điều chỉnh tăng giá mẫu xe Ford Transit thêm 4 triệu đồng. Từ đó, đưa giá xe lên mức 849 triệu đồng. Riêng mẫu xe bán tải Ranger và Ranger Raptor vẫn giữ nguyên giá.

Bảng giá xe Ford sau đợt điều chỉnh mới nhất vào ngày 1/4/2023.

Được biết, nguyên nhân của đợt điều chỉnh tăng giá xe Ford xuất phát từ việc giá nguyên vật liệu, linh kiện sản xuất tăng cao.