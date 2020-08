Ford Everest giảm giá 200 triệu tại Việt Nam để xả hàng

Theo khảo sát tại nhiều đại lý, mức giảm giá Ford Everest Titanium bản 2.0L AT 4WD niêm yết 1,399 tỷ đồng đang có ưu đãi lên tới 200 triệu đồng tại đại lý. Mức ưu đãi này bao gồm 100 triệu tiền mặt và 100 triệu là trị giá gói phụ kiện đi kèm.

Như vậy, Ford Everest nhập khẩu đang là mẫu xe có mức giảm khủng nhất của Ford hiện nay. Ngoài ra, các phiên bản cấp thấp hơn như Trend hay Ambiente nhận được mức ưu đãi từ 70 đến 120 triệu đồng tùy phiên bản và chính sách của đại lý.

Mẫu SUV 7 chỗ nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái hiện đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các đối thủ Toyota Fortuner hay Hyundai SantaFe. Các đối thủ đều được lắp ráp hoặc một số phiên bản lắp ráp trong nước, được hưởng ưu đãi giảm 50% phí trước bạ từ Chính phủ đến hết ngày 31/12/2020. Do đó, các đại lý phải tự giảm giá Everest để tăng khả năng cạnh tranh.

Về phía chính hãng, Ford đang có chương trình ưu đãi cao nhất cho 2 phiên bản Ambiente là hỗ trợ một phần lệ phí trước bạ trị giá 75 triệu đồng; phiên bản Trend không có ưu đãi chính hãng; 2 phiên bản Everest còn lại nhận được ưu đãi tiền mặt 20 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam vừa khởi sắc sau đợt giãn cách xã hội vì dịch bệnh hồi tháng 4 tuy nhiên mới đây lại bùng phát bắt đầu ở Đà Nẵng. Chính phủ có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp để vượt qua khủng hoảng, một trong số đó là giảm 50% phí trước bạ cho dòng xe lắp ráp, sản xuất trong nước đến hết năm 2020. Tuy nhiên, bởi vì được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên Ford Everest không hề nhận được ưu đãi này.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã có 1.848 chiếc Ford Everest đến tay khách hàng Việt, chỉ tính riêng tháng 6 đã có 439 xe. Là một trong những mẫu xe có doanh số ổn định trong phân khúc SUV 7 chỗ.