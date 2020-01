Cận cảnh Ford Everest 2020 gần 1,2 tỷ đồng tại Việt Nam

Tương tự như mẫu bán tải Ranger Wildtrak mới, Ford Everest 2020 mới không phải là phiên bản nâng cấp facelift giữa đời, đây thực chất là phiên bản nâng cấp bổ sung thêm trang bị tiện nghi và công nghệ mới bên trong cabin nhằm tăng tính cạnh tranh trong phân khúc SUV 7 chỗ đang khá được ưa chuộng trên thị trường. Về ngoại thất, thiết kế của mẫu xe SUV Ford Everest mới nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam đã được trau truốt lại với kiểu dáng hiện đại hơn so với trước. Tuy nhiên, mẫu xe này cũng không thay đổi kích thước tổng thể, cụ thể là 4.892 x 1.860 x 1.837 (mm) tương ứng dài x rộng x cao, chiều dài cơ sở 2.850mm, khoảng sáng gầm cao 210mm. Ngoại thất Ford Everest 2.0L Titanium AT 4x2 2020 vẫn giống phiên bản trước, nhưng được trang bị cụm đèn pha bi-LED mới, sử dụng viền thấu kính (projector) hình dáng vuông, cụm đèn pha mới còn mang lại hiệu suất chiếu sáng tốt hơn đèn pha cũ. Cản chắn thiết kế góc cạnh với tấm ốp thể thao lớn dạng cánh én để tạo điểm nhấn thể thao. Phần đuôi xe Everest mới không đổi, vẫn sở hữu cụm đèn hậu dạng LED bắt mắt được nối liền bởi thanh nẹp chrome to bản, cản sau thiết kế kiểu tương đồng với cản trước và bao bọc lấy hai mảng đèn phản quang. Hãng xe ôtô Ford cũng không quên điểm thêm đuôi lướt gió nhằm tăng tính khí động học và nét thể thao cho chiếc SUV mới này. Xe sở hữu thiết kế vững chãi đặc trưng của dòng SUV thương hiệu Mỹ, đồng thời vẫn phản phất nét lịch lãm của một chiếc xe đô thị vốn đã được đánh giá cao ngay từ khi mới ra đời. Bản Titanium hai cầu sử dụng vành hợp kim nhôm đúc thiết kế dạng 6 chấu kép kích cỡ 20 inch trong khi các bản tiêu chuẩn sử dụng vành hợp kim 18 và 17 inch. Bên trong không gian rộng rãi của Ford Everest 2020 cũng không thay đổi nhiều so với phiên bản hiện đang bán tại Việt Nam. Các trang bị đáng chú ý như nội thất da, vô lăng 3 chấu thể thao, cửa sổ trời lớn, ghế trước điều chỉnh điện 8 hướng, cửa hậu tự động điều chỉnh bằng điện... Ford Everest 2020 được trang bị hệ thống giải trí SYNC Gen 3 phiên bản 3.4 mới + điều khiển giọng nói, ngoài ra trên màn hình giao diện SYNC 3 cũng đã được thay đổi màu trắng sang xanh dương mới hiển thị trực quan hơn. Bên cạnh đó, Everest 2.0L Titanium AT 4x2 2020 vẫn giữ màn hình cảm ứng 8” kết nối điện thoại thông minh thông qua các ứng dụng như Applink, Apple CarPlay hay Android Auto. Bên dưới nắp ca pô của Ford Everest 2.0L Titanium AT 4x2 2020 vẫn là động cơ dầu 4 xy lanh thẳng hàng dung tích 2.0L TDCi tăng áp cho công suất tối đa 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 420Nm đạt được 1.750 – 2.500 v/p. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau thông qua hộp số tự động 10 cấp (10AT) – hộp số nhiều cấp nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ cỡ trung hiện nay. Ngoài ra, xe cũng có hệ thống phanh tự động khẩn cấp đi kèm hệ thống radar và cảm biến xung quanh, hệ thống kiểm soát áp suất lốp. Đi cùng là hàng loạt công nghệ khác như: điều khiển hành trình thích ứng, hệ thống giữ làn đường, cảnh báo va chạm phía trước, cảnh báo điểm mù, cảnh báo người băng qua đường. Xe sở hữu 7 túi khí gồm: 2 túi khí trước, túi khí bên, túi khí rèm và túi khí đầu gối. Các đại lý Ford hiện tại xe đã có sẵn để giao ngay cho khách hàng trước Tết Nguyên đán 2020. Các nhân viên bán hàng cũng chia sẻ, giá xe Ford Everest 2020 phiên bản 2.0L Titanium AT 4x2 2020 bản nâng cấp mới hiện đang được niêm yết từ 1,181 tỷ đồng, tăng nhẹ 4 triệu đồng so với trước đó (1,177 tỷ đồng). Mặc dù không phải là dòng xe bán chạy nhất trong phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam, nhưng Everest luôn chiếm được cảm tình của người dùng bởi xe sở hữu thiết kế đẹp mắt, trang bị và tính năng tốt trong tầm giá. Trong năm 2019 vừa qua, Ford Everest đạt tổng doanh số bán ra 7.852 xe, tăng gấp 4 lần so với doanh số 2.007 xe đạt được trong năm 2018. Video: Chi tiết Ford Everest Titanium 2020 tịa Việt Nam.

