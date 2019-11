Ford Everest Sport 2020 hơn 1 tỷ đồng ra mắt tại Thái Lan

Điểm nhấn Ford Everest Sport 2020 mới chính là nhấn màu đen xuất hiện ở vỏ đèn sương mù, ốp gương chiếu hậu và đường ray mái. Lưới tản nhiệt ở mẫu Everest Sport nổi bật hơn so với các biến thể khác. Thay vì lưới tản nhiệt dạng ba thanh thường thấy trên các biến thể Titanium và Titanium +, thì Sport được bố trí dạng lưới và được phủ nước sơn đen bóng. Bên dưới cản trước mở rộng với một khe hút gió lớn và đèn sương mù nằm hai bên. Các bánh xe 20 inch sử dụng trên mẫu xe SUV Ford Everest Sport về cơ bản khá giống như trên phiên bản Titanium nhưng được nhà sản xuất phủ thêm lớp sơn màu đen. Nhờ đó, tổng thế chiếc xe trông nam tính và thể thao hơn. Màu sơn ngoại thất của bản Sport sẽ có 3 lựa chọn là trắng Arctic White, đen Absolute Black và bạc Aluminium Metallic. Everest Sport được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch với hệ điều hành SYNC 3, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh AM/FM, MP3, iPod & USB, bluetooth; điều khiển âm thanh trên tay lái. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị các công nghệ bao gồm: khởi động bằng nút bấm, khóa thông minh, cửa kính điều khiển điện. Các ghế lái được chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế 2 gập 60:40 và hàng ghế 3 gập 50:50. Các công nghệ an toàn trên Everest Sport gồm ABS, EBD, hỗ trợ leo dốc, chống lật, 7 túi khí (gồm túi khí đầu gối bên tài), cảm biến lùi và camera lùi. Đi cùng là hộp số tự động 10 cấp và dẫn động cầu sau. Hiện phiên bản Sport vẫn chưa được cung cấp hệ dẫn động 4x4. Động cơ Ford Everest Sport sẽ không có gì thay đổi. Xe vẫn sở hữu các tuỳ chọn gồm động cơ TDCI 3.2 L quen thuộc và động cơ diesel BiTurbo EcoBlue 2.0 L. Tại Úc, giá xe Ford Everest Sport 2020 động cơ dầu tăng áp 3.2L bán ra từ 62.290 AUD (tương đương 991 triệu đồng). Phiên bản Everest Sport 2020 tăng áp kép 2.0L là 63.790 AUD (tương đương 1 tỷ đồng). Tuy nhiên tại Thái Lan, phiên bản Ford Everest Sport 2020 này hiện đang có giá khuyến mãi từ 1.399.000 Baht (khoảng 1,07 tỷ đồng), tức là thấp hơn giá 1.469.000 Baht so với mức thông thường. Video: Chi tiết Ford Everest Sport 2020 tại Thái Lan.

Điểm nhấn Ford Everest Sport 2020 mới chính là nhấn màu đen xuất hiện ở vỏ đèn sương mù, ốp gương chiếu hậu và đường ray mái. Lưới tản nhiệt ở mẫu Everest Sport nổi bật hơn so với các biến thể khác. Thay vì lưới tản nhiệt dạng ba thanh thường thấy trên các biến thể Titanium và Titanium +, thì Sport được bố trí dạng lưới và được phủ nước sơn đen bóng. Bên dưới cản trước mở rộng với một khe hút gió lớn và đèn sương mù nằm hai bên. Các bánh xe 20 inch sử dụng trên mẫu xe SUV Ford Everest Sport về cơ bản khá giống như trên phiên bản Titanium nhưng được nhà sản xuất phủ thêm lớp sơn màu đen. Nhờ đó, tổng thế chiếc xe trông nam tính và thể thao hơn. Màu sơn ngoại thất của bản Sport sẽ có 3 lựa chọn là trắng Arctic White, đen Absolute Black và bạc Aluminium Metallic. Everest Sport được trang bị màn hình cảm ứng 8 inch với hệ điều hành SYNC 3, tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống âm thanh AM/FM, MP3, iPod & USB, bluetooth; điều khiển âm thanh trên tay lái. Ngoài ra, xe vẫn được trang bị các công nghệ bao gồm: khởi động bằng nút bấm, khóa thông minh, cửa kính điều khiển điện. Các ghế lái được chỉnh điện 8 hướng, hàng ghế 2 gập 60:40 và hàng ghế 3 gập 50:50. Các công nghệ an toàn trên Everest Sport gồm ABS, EBD, hỗ trợ leo dốc, chống lật, 7 túi khí (gồm túi khí đầu gối bên tài), cảm biến lùi và camera lùi. Đi cùng là hộp số tự động 10 cấp và dẫn động cầu sau. Hiện phiên bản Sport vẫn chưa được cung cấp hệ dẫn động 4x4. Động cơ Ford Everest Sport sẽ không có gì thay đổi. Xe vẫn sở hữu các tuỳ chọn gồm động cơ TDCI 3.2 L quen thuộc và động cơ diesel BiTurbo EcoBlue 2.0 L. Tại Úc, giá xe Ford Everest Sport 2020 động cơ dầu tăng áp 3.2L bán ra từ 62.290 AUD (tương đương 991 triệu đồng). Phiên bản Everest Sport 2020 tăng áp kép 2.0L là 63.790 AUD (tương đương 1 tỷ đồng). Tuy nhiên tại Thái Lan, phiên bản Ford Everest Sport 2020 này hiện đang có giá khuyến mãi từ 1.399.000 Baht (khoảng 1,07 tỷ đồng), tức là thấp hơn giá 1.469.000 Baht so với mức thông thường. Video: Chi tiết Ford Everest Sport 2020 tại Thái Lan.