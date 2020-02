Ford Everest 2020 từ 999 triệu "đấu" Toyota Fortuner tại Việt Nam

Trong phân khúc SUV 7 chỗ tại thị trường ôtô Việt Nam, Ford Everest 2020 mới là mẫu xe được nâng cấp nhiều nhất so với các đối thủ, đặc biệt là Toyota Fortuner đã 4 năm qua không thêm trang bị. Chiếc SUV đến từ Mỹ có lần nâng cấp mạnh mẽ nhất hồi tháng 10/2018, đến nay có một số thay đổi nhẹ giúp xe hiện đại và tiện nghi hơn. Không những vậy, mẫu xe SUV Ford Everest 2020 còn được bổ sung thêm tuỳ chọn màu Xanh Thiên Thanh mới bên cạnh những màu quen thuộc như: Trắng, Đen, Ghi Vàng, Đỏ, Đỏ Sunset, Xám, Bạc. Nhưng hiện tại, phiên bản màu mới của Ford Everest mới về nước số lượng ít nên rất khó để "diện kiến" xe tại đại lý. Ford Everest facelift sở hữu cụm đèn chiếu sáng được tinh chỉnh hiện đại hơn với tạo hình vuông vức thay vì dạng tròn như truyền thống. Công nghệ sử dụng cho những bản cao cấp là đèn pha LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày tương tự. Ford Việt Nam vẫn trang bị tính năng điều chỉnh đèn tự động cho Everest. Chiếc xe hơi mới Ford Everest 2020 vẫn sử dụng bộ lưới tản nhiệt với thiết kế quen thuộc mạ crom gồm 3 thanh ngang, trung tâm là logo thương hiệu. Cản trước của Ford Everest mới vẫn tương đối hiền hoà và tích hợp cảm biến trước hỗ trợ đỗ xe. Ford Everest 2020 được duy trì thông số kích thước tổng thể chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.892 x 1.860 x 1.837 (mm), chiều dài trục cơ sở đạt 2.830 mm và khoảng sáng gầm ở mức 210 mm. So với đối thủ trực tiếp là Toyota Fortuner thì Ford Everest rộng rãi nhờ kích thước trục cơ sở dài hơn 10 mm. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim màu xám với 6 chấu chữ "V" cùng kích thước 20 inch, những bản thấp hơn có tuỳ chọn la-zăng 17-18 inch. Gương chiếu hậu của chiếc SUV 7 chỗ đến từ Mỹ có tích hợp đèn xi-nhan là bóng thường có tích hợp chỉnh/gập điện và sấy kính. Đuôi xe ẫn là thiết kế vạm vỡ của chiếc SUV "anh cả" nhà Ford đang bán ở Việt Nam. Tiến vào khoang lái, Ford Everest nâng cấp mới dường như không thay đổi, chất cơ bắp vẫn được hãng xe Mỹ mang lên để giúp chiếc xe của mình cứng cáp hơn. Về mặt thẩm mỹ không thay đổi nhưng tiện nghi trên Ford Everest 2020 đã được nâng cao nhằm tăng tính tiện nghi cho xe. Ngoài ra, phiên bản mới sẽ được bổ sung hệ thống giải trí SYNC 3.4 trên màn hình cảm ứng 8 inch cùng hệ thống âm thanh 8 loa. Ngoài ra, Ford Everest còn được bổ sung ổ cắm USB ở trên gương chiếu trong hỗ trợ hệ thống camera hành trình nhưng tiện nghi này chỉ có trên bản cao cấp nhất Ford Everest 2 cầu. Ford Everest 2020 vẫn sử dụng ghế ngồi bọc da, hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện 8 hướng nhưng vẫn chưa có nhớ vị trí. Hàng ghế thứ 3 xe Ford Everest có tính năng gập điện hơn hẳn đối thủ Toyota Fortuner. hàng loạt công nghệ cao cấp trên bản 2 cầu gồm: Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (Adaptive Cruise Control), hệ thống cảnh báo va chạm phía trước với phanh tự động khẩn cấp (AEB), kiểm soát áp suất lốp, hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động Automated Parking. Bên cạnh đó, những trang bị an toàn tiêu chuẩn của Everest 2020 cũng khiến các đối thủ "thèm khát" như: Hệ thống cảnh báo lệch làn, Hệ thống hỗ trợ giữ làn, Hệ thống chống ồn chủ động, Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, Hệ thống cân bằng điện tử, Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc, Kiểm soát đổ đèo, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hệ thống kiểm soát đa địa hình, Hệ thống chống trộm bằng cảm biến nhận diện xâm nhập, Camera lùi 2 góc nhìn, Cảm biến trước sau, 7 túi khí an toàn. Ford Everest Titanium 4WD vẫn sử dụng động cơ dầu Diesel 2.0L Bi-Turbo mạnh mẽ nhất với công suất tối đa 210 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm kết hợp cùng hộp số tự động 10 cấp mới. Những bản còn lại, Ford Everest 2020 chỉ sử dụng khối động cơ 2.0L Turbo cho công suất 177 mã lực và mô-men xoắn 420 Nm kết nối với hộp số tự động 10 cấp hoặc hộp số sàn 6 cấp tuỳ bản.Giá xe Ford Everest 2020 chính hãng được bán ra trên toàn quốc không đổi so với trước, dao động từ 999 đến 1,399 triệu đồng. Đây được xem là đối thủ "đáng gờm củ" Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport và Nissan Terra tại thị trường Việt Nam trong năm 2020 này.

Video: Chi tiết Ford Everest Titanium 2020 tại Việt Nam.

