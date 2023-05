Đón phiên bản mới của Toyota Vios, Hyundai Accent giảm giá hàng chục triệu

Theo kế hoạch, ngày 10/5/2023, phiên bản nâng cấp của dòng xe Toyota Vios chính thức ra mắt Việt Nam. Trong khi đó, tại đại lý, đối thủ đáng gờm nhất của Toyota Vios là Hyundai Accent hiện đang nhận chương trình giảm giá nhằm kích cầu mua sắm .

Theo đó, một số đại lý ở khu vực Hà Nội hiện rao bán Hyundai Accent bản AT với giá chỉ 462 triệu đồng, giảm 39 triệu đồng so với niêm yết. Mức giảm tương ứng của phiên bản AT Đặc biệt là 35 triệu đồng, xuống còn 507 triệu đồng.

Tương tự như vậy, 2 phiên bản số sàn MT của dòng sedan hạng B này cũng được áp dụng ưu đãi nhẹ. Bản MT Tiêu chuẩn có giá chỉ dưới 400 triệu đồng trong khi bản MT chưa đến 450 triệu đồng. Giá bán niêm yết của 2 phiên bản này lần lượt là 426 triệu và 472 triệu đồng. Không chỉ giảm giá, các đại lý còn tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và gói phụ kiện chính hãng cho khách hàng mua Hyundai Accent trong tháng 5/2023 này.