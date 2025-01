Nguyễn Xuân Son là người Việt đầu tiên sở hữu Jaecoo J7 PHEV

Liên doanh ôtô giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery đã mừng chiến thắng đội tuyển bóng đá Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 và bày tỏ lòng mến mộ bằng việc trao tặng Nguyễn Xuân Son xe Jaecoo J7 PHEV. Tại Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này có giá bán khoảng 900 triệu đồng. Trong hành trình chinh phục chức vô địch bóng đá AFF Cup 2024, tiền đạo Nguyễn Xuân Son có những đóng góp quan trọng. Cầu thủ đang thuộc biên chế CLB Thép Xanh Nam Định kết thúc giải với 7 bàn, trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên độc chiếm giải thưởng "Vua phá lưới". Tuy nhiên, trong trận chung kết lượt về tiền đạo này đã gặp phải một chấn thương nặng. Về chiếc Jaecoo J7 PHEV của Nguyễn Xuân Son, xe có các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.500 x 1.863 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở 2.672 mm. Mẫu xe này nằm trong phân khúc xe gầm cao hạng C và sẽ cạnh tranh cùng Mazda CX-5, Hyundai Tucson, KIA Sportage... Về thiết kế, đầu xe được tạo hình vuông vức, cứng cáp với lưới tản nhiệt lớn, nhấn nhá bởi nhiều thanh nan xếp dọc, nối liền cụm đèn trước dễ liên tưởng đến xe Land Rover. Xe có cụm đèn pha được chia làm hai tầng và có thiết kế hình hộp. Trong khi đó, đèn định vị ban ngày là một dải LED chạy dài, vắt ngang qua mặt ca lăng.Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam có cột C được sơn đen tạo hiệu ứng thiết kế mái lửng, kết hợp với tay nắm cửa ẩn mang đến cái nhìn trẻ trung, hiện đại, đèn hậu LED được thiết kế với các hình con thoi. Xe được trang bị bộ mâm kích thước 19 inch hoàn thiện trong hai tông màu. Tuỳ thuộc vào từng phiên bản, mâm xe sẽ có thiết kế khác nhau. Bên trong xe được thiết kế rộng rãi với 5 chỗ ngồi. Xe sở hữu các trang bị tiện ích hiện đại, tiên tiến như: vô lăng vát đáy thể thao, bảng đồng hồ kỹ thuật số cỡ lớn và màn hình cảm ứng trung tâm 14,8 inch nằm dọc trên mặt táp-lô, cụm đồng hồ dạng màn hình kỹ thuật số, cần số điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây, khởi động nút bấm… Nhà sản xuất đặc biệt chú trọng vào khả năng off-road của Jaecoo J7, theo số liệu chính thức, khoảng sáng gầm của xe là 200mm, khả năng lội nước là 600mm, góc tiếp cận 21 độ và góc thoát 29 độ. Đối với những người quan tâm đến tính thực dụng thì Jaecoo 7 có sức kéo tối đa 1.300 kg, tải trọng mui xe là 75 kg và dung tích khoang hành lý là 412 lít. Mẫu xe SUV Jaecoo J7 PHEV được trang bị máy xăng tăng áp dung tích 1.5L kết hợp motor điện. Ở các thị trường nước ngoài, cấu hình này cung cấp cho mẫu SUV cỡ C tổng công suất đầu ra tối đa 347 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 525 Nm. Với khối pin tích hợp, Jaecoo J7 PHEV 2025 mới có thể di chuyển quãng đường thuần điện lên đến 88 km. Trong khi vận hành ở chế độ Hybrid kết hợp động cơ xăng & điện, Jaecoo J7 PHEV có thể di chuyển lên đến 1.200 km với một bình nhiên liệu. Jaecoo J7 PHEV cũng được trang bị các tính năng an toàn chủ động ADAS như cảnh báo tiền va chạm, tự động phanh tránh va chạm, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo chuyển làn, camera toàn cảnh, điều khiển hành trình thích ứng, đèn pha thích ứng thông minh, 10 túi khí… Theo một số tư vấn bán hàng, Jaecoo J7 PHEV sẽ ra mắt tại Việt Nam vào ngày 15/1 tới đây. Video: Giới thiệu chi tiết xe SUV Jaecoo J7 PHEV tại Việt Nam.

